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Günlük burç yorumları (21 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 21 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (21 Mart 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yepyeni bir günden hepinize merhabalar, Bugün Ay ile Merkür arasında güzel açı iletişim konusunda akıcı olmayı destekliyor fakat Merkür Chiron ile kavuşuyor. Düşüncelerimiz, iletişim kurduğumuz insanlar ile canımızı sıkacak konular meydana gelebilir. Aslında Merkür- Chiron kavuşumu dil yarası demek, bugün düşüncelerimizi ifade etmeden önce birkaç kez daha düşünmeliyiz.  Venüs’ün Satürn’e daha da yaklaştığı bugün ilişkilerde kısıtlanma veya değer gördüğünü hissedememe gibi durumlar meydana gelebilir. Ay’ın Jüpiter ve Uranüs ile kuracağı bağlantı, duygularımızın hem çok yoğun ve değişken olabileceğini gösteriyor. Bugün hem kafamız karışık hem duygularımız, en iyisi sakin kalmak ve rutin konular ile ilgilenmek.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (21 Mart 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün hislerinizi açığa çıkarmak, duygularınız hakkında konuşmak isteyebilirsiniz. Hem hareketli bir gün hem de üretken olacağınız bir gün karşınızda. İlişkilerinizde kendinizi ifade etmek ve isteklerinizin kabul edilmesi konusunda gökyüzü size yardım ediyor. Yatırımlar ve ticari anlaşmalar için uzun süredir peşinde olduğunuz şeyleri elde edeceğiniz bir gün olacak. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün duygularınızdan emin olmak için kendinizi diğer insanlardan soyutlamak isteyebilirsiniz. Evde vakit geçirmek, evinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Aile içinde duygusal çatışmalar ve güvene dayalı konularda bazı sorunlar meydana gelebilir. Evdeki otorite pozisyonu ile tartışmalar yaşayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün içsel olarak huzursuz hissedebilir ve fikirsel anlamda kendinizle çatışabilirsiniz. Düşüncelerinizi savunmak, diğer insanlara anlatmak isteyebilirsiniz. Bugünden itibaren sosyal çevreniz hareketleniyor, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar edinebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Mart 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün arkadaşlarınızla, etrafınızdaki insanlarla olan ilişkileriniz sizi değerli hissettirecek. Çevrenizdeki insanlar ile iş geliştirmek adına harekete geçebilir, finansal kaynaklarınızı yönetebilmek adına destek alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Mart 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün duygularınızla hareket edeceksiniz. İyi niyetinizin suistimal edilmesine karşın dikkatli olmalısınız. Tüm duygularınızı, hislerinizi açıklarken bunu bir koz gibi görecek insanlardan uzak durmanızda fayda var. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün insanlarla iletişime geçerken anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz. Kadınlar ile ilgili büyük yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Kendinizi anlatmaktan kaçınabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün pek çok arkadaşınızla bir araya gelmeniz, görüşmeniz gerekebilir. Programlar arası mekik dokuyacaksınız. İletişim konusu yoğunlaşıyor. Partnerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün kariyer yaşamınızda önemli kararlar almanız gerekebilir. Ortaklıklar ve eş konusunda fikir ayrılıkları meydana gelebilir. İşinizde haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konular olabilir ancak beraber çalıştığınız insanların fikrine başvurmak konuyu çözümlemenize yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (21 Mart 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün özgürlüğünüz engelleyen düşüncelerden, fikirlerden uzaklaşmak isteyebilir, eğitim almak, kendinizi geliştirmek, bir şeyler öğrenmek adına harekete geçebilirsiniz. Seyahat planlarınızı gözden geçirebilir veya vize, pasaport başvurusu gibi resmî belgeler ile ilgilenebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün duygularınız oldukça yoğun. Diğer insanlar ile ilişkinizde sizi zorlayan veya suistimal edilen konulara önem verebilirsiniz. Maddi kazançlar konusunda beklentilerinizi karşılamayan durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeli, sahip olmaya çalıştığınız şeylere bedel öderken dikkat etmelisiniz. Ederinden fazla değer verme eğiliminde olabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün ortaklıklar, hayatınıza giren insanların beklentileri üzerine harekete geçebilirsiniz. Kazançlarınızı arttırabilmek adına yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aileniz ve ev yaşamınız ile ilgili sizi zorlayacak sorunlar meydana gelebilir.

Günlük burç yorumları (21 Mart 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün günlük rutinleriniz, sorumluluklarınız karşısında gücünüzün azaldığını hissedebilirsiniz. Beraber çalıştığınız insanlardan destek bekleyebilir ancak gelmediği noktada iletişimsel sorunlar

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