Günlük burç yorumları (21 Mart 2024)

Sevgili astroloji severler yepyeni bir günden hepinize merhabalar, Bugün Ay ile Merkür arasında güzel açı iletişim konusunda akıcı olmayı destekliyor fakat Merkür Chiron ile kavuşuyor. Düşüncelerimiz, iletişim kurduğumuz insanlar ile canımızı sıkacak konular meydana gelebilir. Aslında Merkür- Chiron kavuşumu dil yarası demek, bugün düşüncelerimizi ifade etmeden önce birkaç kez daha düşünmeliyiz. Venüs’ün Satürn’e daha da yaklaştığı bugün ilişkilerde kısıtlanma veya değer gördüğünü hissedememe gibi durumlar meydana gelebilir. Ay’ın Jüpiter ve Uranüs ile kuracağı bağlantı, duygularımızın hem çok yoğun ve değişken olabileceğini gösteriyor. Bugün hem kafamız karışık hem duygularımız, en iyisi sakin kalmak ve rutin konular ile ilgilenmek.