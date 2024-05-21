Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 21 Mayıs 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün tüm gün Ay akrep burcunda. Sezgilerin ön planda olduğu, tehlikeyi önceden fark edilebildiği, olaylara kuşku ile yaklaşılan ve ihtiraslı yönlerin ortaya çıkabileceği bugün Ay-Merkür karşıtlık açısına Plüton karesi eşlik ediyor. İletişimde ve duygusal konularda manipüle edilebilen durumların ortaya çıkabileceğini gösteren bu durum, bugünü sakin geçirmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor.