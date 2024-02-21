Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 21 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024) - 1

Bu sabah hayalperest yönümüz oldukça aktif olacak, bu gece bir rüya gördüyseniz mutlaka bir kenara not edin bir kaç gün içinde gerçekleşecek olaylar ile ilgili haberci olabilir. Bugün sabah 09:37 ile öğleden sonra 16:40 saatleri arasında Ay boşlukta olacak bu nedenle yaptığımız işlerin karşılığını almakta güçlük çekebiliriz. Ay’ın Aslan burcuna geçişi ve Plüto ile yaptığı karşıtlık sırasında öfkeli hissedebilir ve tepkilerimizi yönetmekte güçlük çekebiliriz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, partnerinizin sizden beklentileri veya sizin ondan beklentileriniz karşılıklı bir öfke sorununa dönüşebilir. Yatırımlar konusunda kayıplar yaşanabilir, dikkatli hareket etmeniz gerekli. Kavga ve tartışmalardan uzak durmalısınız.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, aileniz ile gerilimli tartışmalar yaşayabilirsiniz. Işinizle ilgili konularda dikkatli olmanız gereken bir gün, değer kayıpları yaşanabilir. Fiziksel görünümünüzle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayın, çok pişman olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, yakın çevreniz, kardeşleriniz veya akrabalarınızla ilgili sizi değersiz hissettirecek diyalogların içinde kalabilirsiniz.bu anlamda öfkenizi yönetmek çok zor olabilir. Özellikle kıskançlık gibi duyguların yoğun olacağı bugün iletişim diline dikkat edin.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, bugün para harcama isteğiniz de kazanma isteğinizde oldukça yüksek. Arkadaşlarınız maddi anlamda sizden destek bekleyebilir ancak geri dönmeyeceğini kabul ederek borç vermelisiniz.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan, bugün öfkenizi kontrol etmekte güçlük çekebilirsiniz. Özellikle ortaklarınız ve iş yaşamınızla ilgili konularda haksılığa uğramak gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, bugün ruhsal açıdan kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Gerek beden sağlığınız gerekse ruh sağlığınızla ilgili olumsuz duygular sizi baskı altında hissettirebilir. Çalışma hayatınızda kadınlardan gelebilecek zararlara dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi, bugün arkadaşlarınıza ulaşmak konusunda zorlanabilir ve bu sebeple öfkelenmiş hissedebilirsiniz. Özellikle iş yaptığınız arkadaşlarınızın tutumu sizi çok rahatsız edebilir. Bazı ilişkilerin sonuna gelmiş olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep, bugün yöneticileriniz ile gerilim yaşayabilirsiniz. Hem evinizde hem de iş yerinizde huzur bulamayabilirsiniz. Bu durum daha çok çalışma ve hakim olma istedinizi arttırabilir.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, hayatta inandığınız değerler, fikirleriniz adına savunmacı olacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Kısa yolculuklar ve seyahat planlarıyla ilgili iptaller gerçekleşebilir. Aile içinde bir eşyanız bozulabilir veya maddi hasar alabilir. Bugün herşeyden uzaklaşmak ve kendi özgürlüğünüzü yaşamak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak, bugün muhasebe yönetimi ile ilgilenecek bazı ticari anlaşmalarınızı sonlandıracaksınız. Yatırımlar konusunda sizi zorlayacak gelişmeler yaşanabilir. Para kayıpları için dikkatli olmalısınız.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova, bugün ortağınız veya partnerinizle olan ilişkilerinizde gerilimler yaşayabilirsiniz. Bu gerilimlerin ana sebepleri değer kayıpları ile ilgili olacak. Partnerinizin size göstermediği ilgi veya ortağınızın yaptığınız iş ile ilgili size hakkınızı teslim etmemesi olabilir. Aile ve ev yaşantınızı da olumsuz etkileyecek olaylar ile karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık, bugün yaratıcılığınız çok yüksek, duygularınızı, hayallerinizi ortaya koyacağınız, alacağınız kararlar noktasında size ilham verecek olaylar ile karşılaşabilirsiniz. Ancak işlerinizi halletmek adına çok doğru bir gün olmayabilir. Yapmak istediğiniz işler yarım kalabilir.

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