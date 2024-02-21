Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 21 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bu sabah hayalperest yönümüz oldukça aktif olacak, bu gece bir rüya gördüyseniz mutlaka bir kenara not edin bir kaç gün içinde gerçekleşecek olaylar ile ilgili haberci olabilir. Bugün sabah 09:37 ile öğleden sonra 16:40 saatleri arasında Ay boşlukta olacak bu nedenle yaptığımız işlerin karşılığını almakta güçlük çekebiliriz. Ay’ın Aslan burcuna geçişi ve Plüto ile yaptığı karşıtlık sırasında öfkeli hissedebilir ve tepkilerimizi yönetmekte güçlük çekebiliriz.