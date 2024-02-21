Günlük burç yorumları (21 Şubat 2024)

Bu sabah hayalperest yönümüz oldukça aktif olacak, bu gece bir rüya gördüyseniz mutlaka bir kenara not edin bir kaç gün içinde gerçekleşecek olaylar ile ilgili haberci olabilir. Bugün sabah 09:37 ile öğleden sonra 16:40 saatleri arasında Ay boşlukta olacak bu nedenle yaptığımız işlerin karşılığını almakta güçlük çekebiliriz. Ay’ın Aslan burcuna geçişi ve Plüto ile yaptığı karşıtlık sırasında öfkeli hissedebilir ve tepkilerimizi yönetmekte güçlük çekebiliriz.