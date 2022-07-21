Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 21.07.2022 - 00:07
Ay, Boğa burcuna geçti. Duygusal güven ihtiyacınız maddi anlamda desteklenmek isteyebilir, özveri isteyen işlerde başarılı olmak için destek mevcut.
Koç
Maddi anlamda kendinizi güvence altına almak isteyebilirsiniz.
Boğa
Görüntünüzle ilgili değişikliğe gidebilir, kendinizi daha iyi hissetmek için farklılıklarda bulunabilirsiniz.
İkizler
İnatçı ve kararlı tavrınızı aynen devam ettirebilirsiniz, başarıya odaklı ilerlemeniz olası.
Yengeç
Sizi tamamlayacak insanlarla bir arada bulunmak isteyebilir, kendinizi iyi hissettiren işlerle ilgilenebilirsiniz.
Aslan
İş hayatında pozisyon değişiklikleri olabilir, daha aktif ve hareketli olmayı tercih edebilirsiniz.
Başak
Plan ve projelerde uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz, seyahat ve taşınma söz konusu olabilir.
Terazi
Finansal anlamda sevindirici kaynaklar edinebilirsiniz, biraz mücadele ile hoşnut olmanız mümkün.
Akrep
Ortaklı ilişkilerinizde tatmin edici olaylar gelişebilir, somut sonuçlar alabilirsiniz.
Yay
Her işe koşmak ve tamamlamak isteyebilirsiniz. Bu esnada aşırıya kalmamakta fayda var.
Oğlak
Romantik ilişkilerinizde hareketli dakikalar yaşanabilir, isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz fırsatlar mümkün.
Kova
Arsa/arazi gibi satın almalar söz konusu olabilir, kaynaklarınızı maddesel olarak kullanıma çevirebilirsiniz.
Balık
Ticaret ve iletişim alanında yeni gelişmeler yaşanabilir, yakın çevrenizle hararetli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.