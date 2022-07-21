Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 21 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 21.07.2022 - 00:07

Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022) - 1

Ay, Boğa burcuna geçti. Duygusal güven ihtiyacınız maddi anlamda desteklenmek isteyebilir, özveri isteyen işlerde başarılı olmak için destek mevcut.

Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022) - 2

Koç

Maddi anlamda kendinizi güvence altına almak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Görüntünüzle ilgili değişikliğe gidebilir, kendinizi daha iyi hissetmek için farklılıklarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022) - 4

İkizler

İnatçı ve kararlı tavrınızı aynen devam ettirebilirsiniz, başarıya odaklı ilerlemeniz olası.

Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Sizi tamamlayacak insanlarla bir arada bulunmak isteyebilir, kendinizi iyi hissettiren işlerle ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022) - 6

Aslan

İş hayatında pozisyon değişiklikleri olabilir, daha aktif ve hareketli olmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022) - 7

Başak

Plan ve projelerde uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz, seyahat ve taşınma söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Finansal anlamda sevindirici kaynaklar edinebilirsiniz, biraz mücadele ile hoşnut olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Ortaklı ilişkilerinizde tatmin edici olaylar gelişebilir, somut sonuçlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022) - 10

Yay

Her işe koşmak ve tamamlamak isteyebilirsiniz. Bu esnada aşırıya kalmamakta fayda var.

Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Romantik ilişkilerinizde hareketli dakikalar yaşanabilir, isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz fırsatlar mümkün.

Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022) - 12

Kova

Arsa/arazi gibi satın almalar söz konusu olabilir, kaynaklarınızı maddesel olarak kullanıma çevirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2022) - 13

Balık

Ticaret ve iletişim alanında yeni gelişmeler yaşanabilir, yakın çevrenizle hararetli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

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