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Günlük burç yorumları (22 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 22 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (22 Mart 2024) - 1

Sevgili Astroloji severler yepyeni bir günden hepinize merhabalar, sabah saatlerinde netleşecek olan Ay- Mars karşıtlık açısı duygularımızı ifade edebilmek, anlaşılmak adına mücadele gerektiğini gösteriyor. Gücümüzün düştüğünü hissedebiliriz bu durum, öfke ve saldırganlık ile sonuçlanabilir. Bugün Venüs-Satürn kavuşumu gerçekleşiyor sevgi, değer konularında kısıtlandığımızı hissedebiliriz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (22 Mart 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün arkadaşlar veya değer verdiğiniz insanlar ile gerilimler yaşayabilirsiniz. Sevgi konusunda kendinizi kısıtladığınızı veya karşılaştığınız olaylar neticesinde sevilmediğiniz, değer görmediğinizi düşünebilirsiniz. Öğle saatlerinden sonra kendinizi çalışma ve günlük rutinlerinizi belirlemek adına hareket edeceksiniz. 

Günlük burç yorumları (22 Mart 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün aileniz ve işin arasında bazı gerilimler yaşanabilir. Arkadaşlarınızın sağlıkları ile ilgili konular önemli hale gelebilir. Öğleden sonra partnerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir ve duygularınızı analiz etmek, ifade etmek isteyeceksiniz.  

Günlük burç yorumları (22 Mart 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün yakın çevrenizdeki insanlar ile tartışmacı diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Kariyer ve iş yaşamınızla ilgili önemli kararlar almanız gerekebilir. Otorite pozisyonundaki figürlerin ortaya çıkardığınız işlere değer vermemesi, takdir etmemesi biraz modunuzu düşürebilir. Öğleden sonra evinizle ilgilenmek, ailenizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün finansal konularda karar alırken dikkat etmelisiniz. Sizi zarara uğratacak ani hareketlerden kaçının. Eğitim, seyahat konularında karşınıza çıkan engelleri aşmanın yollarını arayabilir, yakınlarınızdan fikir alabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (22 Mart 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün sabah saatlerinde oldukça tartışmacı ve gergin diyalogların içinde kalabilir ve karşınızdaki insanlar ile tartışabilirsiniz. Ortaklarınızın veya eşinizin kaynak kullanımları ile ilgili durumlar sizin düzeninizi bozabilir. Öğleden sonra kazançlar konusunda yeni kararlar alabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (22 Mart 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün sabah saatlerinde yorgun hissedebilir ve harekete geçmekte güçlük çekebilirsiniz. Partneriniz ilişkinizle ilgili beklentilerini paylaşabilir ve sizden ilgi bekleyebilir. Öğle saatlerinden sonra kendinizle ilgilenmek isteyeceksiniz, bu durum aranızdaki mesafeleri arttırabilir. 

Günlük burç yorumları (22 Mart 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, sabah saatlerinde arkadaşlarınızla gerilimler yaşanabilir. Kariyerinizle ilgili ortaya çıkardığınız işlerde bazı sorunlar meydana gelebilir. Öğleden sonra kendi içinize çekilmek ve diğerleriyle irtibatı zayıflatmak isteyebilirsiniz. Beraber çalıştığınız kadın figürlerden yana sıkıntılar meydana gelebilir. İşinizin verimliliği düşebilir. 

Günlük burç yorumları (22 Mart 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, sabah saatlerinde iş yerinizde ve evinizde bazı gerginlikler meydana gelebilir. Duygularınız konusunda kilitlenmiş hissedebilirsiniz. Partnerinizle ilişkinize mesafe koymak isteyebilirsiniz. Öğle saatlerinden sonra arkadaşlarınız veya terapistiniz ile görüşmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Mart 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, sabah saatlerinde halsizlik hissedebilirsiniz. Bir süredir ifade etmekten imtina gösterdiğiniz duygu ve düşünceleriniz bugün bir kriz karşısında ortaya dökülebilir. Özgürlüğünüzü kısıtlayan kişilerden uzaklaşmak isteyecek, en güvendiğiniz insanların yanına çekileceksiniz. 

Günlük burç yorumları (22 Mart 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün ödemeler, finansal konularda krizler meydana gelebilir. Ortaklıklardan elde edilen gelirlerin ödenmesi ile ilgili sorunlar oluşabilir.   Yakın çevrenizdeki insanların sağlık sorunları ile ilgilenebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (22 Mart 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün sabah saatlerinde çatışmacı bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Uzlaşı sağlamanız gereken konularda tepkilerinizi yönetmek güç olabilir. Maddi kaynaklar ile ilgili kısıtlanan bazı kazançlar olabilir ve ödenmesi gereken ödemeleriniz gelmeyebilir. 

Günlük burç yorumları (22 Mart 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün sabaha saatlerinde fiziksel olarak gücünüz düşmüş hissedebilirsiniz. Hafif hastalık modunuz olabilir. Gün içinde kendinizi değersiz hissedeceğiniz diyaloglarda kalabilirsiniz. Partnerinizle uzlaşı sağlamak güç olabilir.

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