Günlük burç yorumları (22 Mart 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 22 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili Astroloji severler yepyeni bir günden hepinize merhabalar, sabah saatlerinde netleşecek olan Ay- Mars karşıtlık açısı duygularımızı ifade edebilmek, anlaşılmak adına mücadele gerektiğini gösteriyor. Gücümüzün düştüğünü hissedebiliriz bu durum, öfke ve saldırganlık ile sonuçlanabilir. Bugün Venüs-Satürn kavuşumu gerçekleşiyor sevgi, değer konularında kısıtlandığımızı hissedebiliriz.