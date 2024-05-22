Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün duygularımız kontrol altında. Dolunay öncesi derinlerde bize zarar veren duyguların hayatımızdan uzaklaşması adına alacağımız kararları uygulama zamanı geldi. Bugün itibariyle başlayan Jüpiter-Venüs kavuşumu değer konusundaki beklentilerimizi yükseltiyor. Kimileri bu kavuşumdan ötürü ömrü uzun ilişkilere başlayabilir kimileri kazançlarını arttırabilir, kimileri ise kangren olmuş ilişkilerini sonlandırma kararı alabilir.

İki iyicil gezegenin anaretik dereceye doğru ilerlemesi sevgi, değer yargıları, dürüstlük, güven ve ahlaki duygular konusunda beklentilerin arttığını gösteriyor. Eğer bir sorun çıkıyorsa toplumsal değerlere uymayan insan olmanın ahlakına uymayan sorunlar vardır. Bugün itibari ile etkisini hissedeceğimiz bu süreç aslında içsel huzursuzluğumuzu bırakarak dışarıya yönelmemiz gerektiğini belki de bu duygu durum bozukluklarını bir profesyonel ile paylaşmanın gerekliliklerini hatırlatıyor olabilir.