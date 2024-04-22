Günlük burç yorumları (22 Nisan 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 22 Nisan 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler haftanın ilk gününden hepinize merhabalar, bugün Güneş ile Plüton arasındaki gerilimli açı ile güne başlıyoruz. Liderler ve ego çatışması yaygın. Güvende hissedemediğimiz ve iletişim kurma çabamızın sonuçsuz kaldığı bir etki yaşayabiliriz. İlişkilerde kalp kırıklıkları meydana gelebilir. Bugün gerçekten sendromlu bir pazartesi olabilir, ilişkilerde çatışmalardan kaçının.