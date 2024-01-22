Günlük burç yorumları (22 Ocak 2024)

KOVA

Sevgili Kova, aşk hayatınız ve arkadaşlıklarınız ile ilgili hayal kırıklıkları oluşabilir. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bugün değer çok fazla anlam yüklediğiniz insanlar veya eşyalar ile ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.