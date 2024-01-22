Günlük burç yorumları (22 Ocak 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 22 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bugün Ay ikizler burcunda hareketine devam ederken daha meraklı, öğrenme isteğimizin arttığı yeni bilgiler edineceğimiz bir gün olacak. Ilişkiler ve maddi değer konusunda yanılgılar, kayıplar oluşabilir. Ilişkilerin farklı bir boyut kazandığı, aldanma, aldatılma konularının gündeme taşınacağı inandığımız değerleri sorgulayacağımız bir gün yaşayacağız.