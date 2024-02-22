Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 22 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024) - 1

Bugün sevgi gezegeni Venüs ile mücadele, savaş ve strateji gezegeni Mars Kova burcunda kavuşum halinde olacaklar. Ay Aslan burcundaki seyrine devam ederken, Plüto, Venüs ve Mars gezegenleri ile karşıtlık açı oluşturacak. Bu durum her ne kadar ilişkilerde stratejik hareket etmek istesek bile, ego savaşlarının çok ön plana çıkabileceğini gösteriyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay’ın Jüpiter ile arasında oluşturacağı dik açı, karşılaştığımız olaylar karşısında olması gerekenden fazla iyi niyet göstermemize sebep olabilir. Yemek yeme ihtiyacımız, iştahımız artabilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, bugün aşk hayatınızda kendinizi gergin hissedebileceğiniz duygusal yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Yatırımlar ve harcamalar konusunda abartılı yaklaşımlardan kaçının.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, bugün aile ve ev yaşantınız ile ilgili gerilimler yaşayabilirinisiz. Ev içinde beraber yaşadığınız insanlar ile ev içinde almanız gereken konular ile ilgili fikir ayrılıkları oluşabilir.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, bugün iletişim yönünüz ön plana çıkacak. Yakın çevrenizdeki insanlar ile ilgili haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konularda savunmacı bir tavır sergileyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, bugün maddi konular, kazançlar ve harcamalar konularıyla ilgileneceksiniz. Arkadaşlarınızın size gösterdiği değeri ölçümlemeye çalışıp, değersiz hissettiğiniz insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan, bugün hayatınızdaki insanlar ile duygusal açıdan ortak paydada buluşmak zor olabilir. Iş ortamınızda yaşadığınız haksız rekabet modunuzu bozabilir. 

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, bugün ruhsal yönden sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Inandığınız değerler, emek verdiğiniz kişiler, işler ile ilgili yaşadığınız kayıplar motivasyonunuzu düşürebilir.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi, bugün arkadaşlıklar ve sosyal çevrenizdeki insanların sağlık konularıyla ilgilenebilir. Iş arkadaşlarınızla beraber haklarınızı savunmak ve kar ettiğiniz konularda kayıplar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep, bugün kariyer yaşantınızda otorite konumundaki kişiler ile gerilimli diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Ev içinde sizi huzursuz edecek diyaloglar içinde kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, bugün kardeşler ve aile ilişkileriyle ilgili gerilimler yaşanabilir. Eğitim ve seyahatler konusunda kararsız kalacağınız konular gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak, bugün finansal konular, yatırımlar, vergi, sigorta ödemeleri ile ilgilenebilirsiniz. Keyfi harcamalarınızın tutarı çok yükselebilir. Birşeyleri satınalmak isterken ederinden daha yüksek tutarlı ödemeler yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova, bugün ortaklıklar ve eşinizle ilgili kendinizi gergin hissedeceğiniz olaylar içinde kalabilirsiniz. Eşiniz ve aileniz arasında kalabilir ve kendinizi anlatmak için çok çaba sarfedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık, bugün sağlık konusuna dikkat emeniz gerekebilir. Özellikle trafikte yaşanacak kaza ve tartışmalara karşı dikkatli, sakin olmalısınız.

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