Günlük burç yorumları (22 Şubat 2024)

Bugün sevgi gezegeni Venüs ile mücadele, savaş ve strateji gezegeni Mars Kova burcunda kavuşum halinde olacaklar. Ay Aslan burcundaki seyrine devam ederken, Plüto, Venüs ve Mars gezegenleri ile karşıtlık açı oluşturacak. Bu durum her ne kadar ilişkilerde stratejik hareket etmek istesek bile, ego savaşlarının çok ön plana çıkabileceğini gösteriyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay’ın Jüpiter ile arasında oluşturacağı dik açı, karşılaştığımız olaylar karşısında olması gerekenden fazla iyi niyet göstermemize sebep olabilir. Yemek yeme ihtiyacımız, iştahımız artabilir.