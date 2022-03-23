Günlük burç yorumları (23 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 03:11
Ay Yay burcunda ilerliyor. Kendinizi farklı kültürlere karşı meraklı hissedebilir, yeni yerler görmek için istekli olabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi tanımak, anlamak ve gerçekleştirme isteğiniz sizi daha derin bilgilere itebilir. Hayatınızı yeniden şekillendirmek isteyebilirsiniz.
Boğa
Sakinleştirici sizi daha dingin hissettiren etkinliklere yönelebilirsiniz. Derinleşme ihtiyacı duyabilirsiniz.
İkizler
İkili ilişkilerinizde keyifli ve kaliteli zamanlar geçirebilirsiniz. Aradığınız zihinsel huzura ulaşabilirsiniz.
Yengeç
İşinize ve günlük rutinlerinize yenilik getirebilir, sadeleştirme yoluna gidebilirsiniz.
Aslan
Duygusal ilişkilerinizde daha yapıcı olabilirsiniz. Bugün hobileriniz tembellikten yana olabilir.
Başak
Ailenizi ve ailenizin bir parçası olan benliğinizi özleyebilirsiniz. Farkındalığını yaşayacağınız şeyler sizi ailenize daha da bağlayabilir.
Terazi
Bilgiyi edinmek için hissetmeniz gerektiğinizi kanıksamanızı sağlayacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gönül gözünün ne demek olduğunu kavrayabilirsiniz.
Akrep
Sahip olduğunuz maddesel kaynakların ve varlıkların manevi değerinin daha fazla olduğunu anlamanıza yardımcı olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Yay
Fiziksel görüntünüzde değişikliklere gitmek, farklı tarzları denemek isteyebilirsiniz. Benliğinize uyan kimliğinizin arayışında olabilirsiniz.
Oğlak
İç dünyanıza odaklanıp bazı konularda toparlanmanız gerektiğini hissedebilirsiniz.
Kova
Bulunduğunuz gruplarda bilirkişi, üstat rolü üstlenebilir, tecrübelerinizi paylaşmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz.
Balık
Kariyerinizdeki etki alanınızı genişletmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Normal yaptığınız işler bugün daha fazla dikkat çekebilir.