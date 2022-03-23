    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 03:11

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022) - 1

Ay Yay burcunda ilerliyor. Kendinizi farklı kültürlere karşı meraklı hissedebilir, yeni yerler görmek için istekli olabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022) - 2

Koç

Kendinizi tanımak, anlamak ve gerçekleştirme isteğiniz sizi daha derin bilgilere itebilir. Hayatınızı yeniden şekillendirmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022) - 3

Boğa

Sakinleştirici sizi daha dingin hissettiren etkinliklere yönelebilirsiniz. Derinleşme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022) - 4

İkizler

İkili ilişkilerinizde keyifli ve kaliteli zamanlar geçirebilirsiniz. Aradığınız zihinsel huzura ulaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022) - 5

Yengeç

İşinize ve günlük rutinlerinize yenilik getirebilir, sadeleştirme yoluna gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022) - 6

Aslan

Duygusal ilişkilerinizde daha yapıcı olabilirsiniz. Bugün hobileriniz tembellikten yana olabilir.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022) - 7

Başak

Ailenizi ve ailenizin bir parçası olan benliğinizi özleyebilirsiniz. Farkındalığını yaşayacağınız şeyler sizi ailenize daha da bağlayabilir.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022) - 8

Terazi

Bilgiyi edinmek için hissetmeniz gerektiğinizi kanıksamanızı sağlayacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gönül gözünün ne demek olduğunu kavrayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022) - 9

Akrep

Sahip olduğunuz maddesel kaynakların ve varlıkların manevi değerinin daha fazla olduğunu anlamanıza yardımcı olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022) - 10

Yay

Fiziksel görüntünüzde değişikliklere gitmek, farklı tarzları denemek isteyebilirsiniz. Benliğinize uyan kimliğinizin arayışında olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022) - 11

Oğlak

İç dünyanıza odaklanıp bazı konularda toparlanmanız gerektiğini hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022) - 12

Kova

Bulunduğunuz gruplarda bilirkişi, üstat rolü üstlenebilir, tecrübelerinizi paylaşmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2022) - 13

Balık

Kariyerinizdeki etki alanınızı genişletmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Normal yaptığınız işler bugün daha fazla dikkat çekebilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER