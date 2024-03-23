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Günlük burç yorumları (23 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 23 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (23 Mart 2024) - 1

Sevgili astroloji seveler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay başak burcundaki seyahatine devam ediyor. Yaşadığımız duyguları analiz etmek, deneyimlerimizden aldığımız verimi görmek, anlamak isteyebiliriz. Sabaha karşı Mars Balık burcuna geçiş yapacak, bu süreçte enerjimiz fiziksel olarak düşme eğiliminde olabilir, harekete geçmekte güçlük çekebiliriz, daha çok ruhsal enerjinin yükseldiği, psikolojik anlamda kendimizi anlamaya çalışacağımız bir dönem yaşanır. Mars

Balık burcu transitinden olumlu etki alabilmek adına yardıma ihtiyacı olan canlılara yardım etmektir. Balık fedakarlığın burcudur ve enerjimizi fedakarlık edeceğimiz davranışlara indirgeyebilirsek önümüzdeki tutulmalardan negatif etki almadan hatta eylemlerimizin sonucunu pozitif yaşayarak geçirebiliriz. Duygularımız ile davranışlarımız arasında denge kurmak ve feda ettiğimiz şeylerin hesabını yapmak isteyebiliriz.

Pazartesi günü gerçekleşecek Terazi ay burcundaki Ay tutulması öncesinde, Ay’ın Başak burcundaki süreci sonlanan enerjilerin ne olduğunu ve bizden neyi feda etmemiz gerektiğini gösterecek. Bazen vazgeçmek, bırakmak ilahi planda daha güzel deneyimlerin gelmesi adına kapılar aralar. Her ne olursa olsun niyetimiz temiz olsun. Çünkü Mars balıktayken niyetlerimiz hayatımızı şekillendirir.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (23 Mart 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün çalışma yaşantınızla ilgili bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışanlarınızın veya ortaklarınızın oluşturduğu iş stratejileri maddi kayıplar yaşamanıza sebep olabilir. Ortaklı yürütülen işlerin sonlanma enerjisi yüksek, pazartesi gününe kadar hayatınızdaki insanların yeri ile ilgili bir değerleme yapacak ve bazı bağları bitirme noktasına geleceksiniz. 

Günlük burç yorumları (23 Mart 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün duygularınızı ifade etmek isteseniz de anlaşılmak zaman zaman güç olabilir. En önem verdiğiniz güven duygusunun sarsılması canınızı sıkabilir. Yaşadığınız olayları düşünmek ve enerjinizi dostlarınızın, arkadaşlarınızın davranışlarını anlamlandırmaya çalışabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (23 Mart 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün önem verdiğiniz değerlerin, aile bağlarının sınandığı bir süreç yaşanabilir. Kariyer hayatınızda fikirlerinizi, değerlerinizi yok sayan otorite pozisyonuna karşı gelebilirsiniz. Denge oluşturmaya çalışsanız bile duygularınızı ifade etmek, düşüncelerinizi söylemek verdiğiniz emeğe sahip çıkma eğilimindesiniz. Çalışma hayatınızda emeğinizi, enerjinizi çalmaya çalışan insanlar ile mücadele etmeniz gerekebilir. Kendi değerinizi bilmek ve dostlarınızdan, sizi tanıyanlardan destek almak iyi hissettirebilir. 

Günlük burç yorumları (23 Mart 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç,bugün yakın çevrenizdeki insanlar, kardeşleriniz, komşularınızla gerilimli diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Yaşadığınız duygusal geçişler insanlardan uzaklaşma isteği uyandırabilir. Artık sezgilerinizle hareket edeceğiniz bir sürece evriliyorsunuz. Kariyer ve aile içinde yaşanan konularda denge sağlamak sizin göreviniz olacak. 

Günlük burç yorumları (23 Mart 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan,bugün maddi kaynakları arttırabilmek adına harekete geçebilirsiniz. Ödemeler, harcamalar konusunda bir denge oluşturmanız gerekebilir. Ticari girişimler için hazırlık aşaması olabilir veya yapacağınız seyahatleri planlamak, seyahat harcamalarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (23 Mart 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak,bugün partnerinizle veya hayatınızdaki insanlar ile gerilimli diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Size açıkça düşmanlık besleyen kişilerin niyetlerini görmeniz olası, bu durum canınızı sıkabilir. Ancak hayatta ve ilişkilerde değerinizi ancak kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu süreçte kendinizle olan bağınız, düşünceleriniz yoğunlaşabilir.  

Günlük burç yorumları (23 Mart 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi,bugün gördüğünüz haksızlıklar karşısında hareketsiz kalmak güç olabilir. Beraber çalıştığınız insanlar ile ilgili konular canınızı sıkabilir. Duygularınızı, düşüncelerinizi dile getirmek zorlaşabilir. İçsel olarak bir muhasebe yapacak ve bugünleri tamamen değerlendirme süreci olarak geçireceksiniz. 

Günlük burç yorumları (23 Mart 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep,bugün çevrenizdeki insanların, beraber çalıştığınız kişilerin sorunlarıyla ilgilenmeniz ve çözüm bulmanız gerekebilir. Partnerinizle ilişkinizde beklentilerinizin karşılanmaması sizi hayal kırıklığına sürükleyebilir. Arkadaşlarınızla yaşanan sorunlarda kendinizi sorgulayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (23 Mart 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay,bugün iş ve ev yaşamınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Hayatınınızdaki insanların sizi test etmeye çalıştığını hissedebilirsiniz. Tüm bilgi birikiminizi, deneyimlerinizi anlatmak, ifade etmek sizi rahatlatabilir. Kariyerinizde karşılaştığınız konular sizi çevrenizdeki insanlar ile diyaloğa geçmeye zorlayabilir. Beraber çalıştığınız insanlardan destek alabilirsiniz. Duruşunuz etrafınızdaki insanları etkileyecek ve sizi dinlediklerinde hayranlık besleyecekler. 

Günlük burç yorumları (23 Mart 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün seyahat hazırlıkları, eğitim konularında bazı değişiklikler meydana gelebilir. Çevrenizdeki insanların yaşadıkları, sizin planlarınızı etkileyebilir. Denge kurmaya çalışırken yaşadığınız olaylar ve sergilediğiniz davranışlar diğer insanların kafalarınızı karıştırabilir. Özgürleşmek istesenizde kafanızdaki düşüncele sizi rahat bırakmayabilir. Daha pesimist bir davranış sergileyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (23 Mart 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova,bugün maddi kaynakları düzenlemek, finansal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kendi değerinizi belirlemeye çalışırken aldığınız kararlar size yaşadığınız olayarı sorgulatabilir. Kendinizi nasıl ifade edeceğiniz konusunda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Etrafınızdaki insanların size davanışları değişebilir. Ancak burada kendinizle ve niyetlerinizle ilgili konuları sorgulamanız gerekir. Şubat ayından itibaren attığınız adımların sonuçlarını gösrmeye başlayacaksınız. 

Günlük burç yorumları (23 Mart 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık,bugün kişisel ilişkileriniz daha ön planda olacak. Partneriniz veya duygusal olarak bağlı olduğunuz insanların yaşadıkları veya aranızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu test edebilirsiniz. Mars bugün balık burcuna geçiyor, son 1,5 aydır sizi meşgul eden düşüncelerin sonuca ulaştığı bir gün olabilir. Kendi değerinizi kendiniz belirleyecek ve hayattan beklentileriniz ile ilgili harekete geçeceksiniz.

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