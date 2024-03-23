Günlük burç yorumları (23 Mart 2024)

Sevgili astroloji seveler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay başak burcundaki seyahatine devam ediyor. Yaşadığımız duyguları analiz etmek, deneyimlerimizden aldığımız verimi görmek, anlamak isteyebiliriz. Sabaha karşı Mars Balık burcuna geçiş yapacak, bu süreçte enerjimiz fiziksel olarak düşme eğiliminde olabilir, harekete geçmekte güçlük çekebiliriz, daha çok ruhsal enerjinin yükseldiği, psikolojik anlamda kendimizi anlamaya çalışacağımız bir dönem yaşanır. Mars

Balık burcu transitinden olumlu etki alabilmek adına yardıma ihtiyacı olan canlılara yardım etmektir. Balık fedakarlığın burcudur ve enerjimizi fedakarlık edeceğimiz davranışlara indirgeyebilirsek önümüzdeki tutulmalardan negatif etki almadan hatta eylemlerimizin sonucunu pozitif yaşayarak geçirebiliriz. Duygularımız ile davranışlarımız arasında denge kurmak ve feda ettiğimiz şeylerin hesabını yapmak isteyebiliriz.

Pazartesi günü gerçekleşecek Terazi ay burcundaki Ay tutulması öncesinde, Ay’ın Başak burcundaki süreci sonlanan enerjilerin ne olduğunu ve bizden neyi feda etmemiz gerektiğini gösterecek. Bazen vazgeçmek, bırakmak ilahi planda daha güzel deneyimlerin gelmesi adına kapılar aralar. Her ne olursa olsun niyetimiz temiz olsun. Çünkü Mars balıktayken niyetlerimiz hayatımızı şekillendirir.