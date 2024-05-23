Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 23 Mayıs 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024) - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, güne başlarken Jüpiter-Venüs kavuşumunun karşısında yer alan Ay akrep yerleşimi duygusal açıdan huzursuzluklara sebep olabilir. Yemek yeme isteğimiz yükselirken, bazı birlikteliklerin duygusal krizler yaşayacağını da atlamamak gerekli. 

Sabah 10:27 ile 11:23 saatleri arasında Ay boşlukta olacak. Bu nedenle yaptığımız işlerden bir sonuç beklememek en doğrusu olacaktır.

Bugün Yay burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Oldukça iyimser etkilere sahip olan bu Dolunay ile, duygusal açıdan kendimizi daha iyimser hissedeceğiz. Güneş ve Ay’ın karşıt pozisyonlarda olduğu bu göksel fenomenler genellikle gerilim enerjilerini barındırır. Yay burcunun da hatırı sayılır bir gerginliğe sahip olduğunu düşünürsek bugün kendimizi gergin hissedebileceğimiz olaylar ile karşılaşabiliriz. Ancak eğer iyimser yönümüzü bulabilirsek, İkizler ve Yay burcunun güçlü özelliklerini hayatımıza çekebilirsek olumlu etkilerini fazlasıyla yaşayabiliriz. 

Yay Dolunayı kadınların birlikteliğini, beraberliğini destekleyen nitelikte olacak. Bu 14 günlük süreç içinde birbirine destek olan kadınların veya beraber bir sorumluluk üstelenen kadınların birlikteliği çok konuşulabilir.  Gökyüzünde Ay ve Güneş karşıt pozisyonda hizalanırken gerçekleşen gökyüzü kombinasyonu, dürüstlük sınavının kapıyı çaldığını, iftiralar ve aldatmacalar ile ulaşılan başarıların veya altı dolu olmayan boş konuşmaların fark edilebilir olacağının göstergesi. Mistik doğamızı ilişkiler kanalı ile tekrar fark ederken, tutkularımız ön planda olacak. Hayallerinizi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyorsunuz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün idealleriniz, inançlarınız, fikirleriniz için harekete geçeceksiniz. Hayatta gerçekleştirmeyi umduğunuz şeyler motivasyonunuzu toplamanıza yardım edecek. Ticari konular, anlaşmalar sözleşmeler konusunda daha araştırmacı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün gelir ve gider konusundaki düzenlemeler yapıp, ortaklarınız ile kazançlarınızı arttırabilmek adına harekete geçeceksiniz. Son zamanların en büyük şansları ile karşılaşabilir ve kendinizi güvence altına almak adına yatırımlarınızda değişiklik yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün ortaklarınız ile yürüteceğiniz işler hakkında bir araya gelebilirsiniz. Bir süredir zihninizi meşgul eden konular ile ilgili kendi içinizde hesaplaşma yaşayacaksınız. Hayatınıza giren kadın figürler ile ilgili şanslı olduğunuz bir dönem yaşanacak. Eşiniz ile aranızdaki duygusal derinlik artarken, kendinizi idealize ettiğiniz şeyleri gerçekleştirirken bulacaksınız.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün sabah saatlerinde oldukça romantik bir şekilde partneriniz ile duygularınızı paylaşmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve hayatta değer verdiğiniz duygular arasında dengede kalmakta zorluk çekebilirsiniz. Bugün gerçekleşecek Dolunay ile çalışma hayatınızda ortaya çıkaracağınız işler konusunda sizi destekleyen faktörler mevcut. Başarınızın katlanarak çoğalabilmesi adına belki de iş yerinizde kadınlar ile işbirliği içinde olmak size daha fazla olumlu etki edebilir.  Günlük rutinlerinizi değiştirdiğiniz bu süreçte bazı yengeçler çalışma alanlarını değiştirebilir, yurt dışına yerleşmek konusunda bir adım atabilirler.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün sabah saatlerinde ailenizle aranızdaki duygusal gerilimi hızlı toparlamaya başlayacaksınız. Bugün duygularınızı anlatmak, ortaya koymak ve partnerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bekar olan Aslan burçları yeni biriyle tanışabilirler. Kariyer konusunda arkadaşlarınızın veya ortaklarınızın hayatınıza olumlu etkilerini çok fazla hissedeceksiniz. Ortaklıklar konusunda oldukça şanslı ve bereketli olacağınız bir süreç başlıyor.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün sabah yakın çevreniz ile bir arada olmak isteyebilirsiniz. , Aileniz ile görüşmek onlar ile bir arada olmak isteyeceksiniz. Ailenizdeki kadınlar ile ilgili konular ön planda olacak. Ev değişikliği, taşınmak gibi konuları bugün gündeminizde olabilir. Kariyer hayatınızda çalışma arkadaşlarınız ile önemli bir projenin gerçekleşmesi adına şanslı bir gündesiniz. Yaptığınız şeyler daha fazla görünür hale gelecek.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün yeni bir şeyler öğrenmek isteyebilir, kardeşleriniz ile ilgili konular sizin için önemli hale gelebilir. Yeni yapacağınız yolculuklar hayata dair düşünceleriniz, fikirleriniz üzerine olacak. Tecrübe edindiğiniz ve derinliğini oluşturduğunuz fikirler için harekete geçme zamanı geldi. Özellikle yeni yapacağınız anlaşmalar ve sözleşmeler konusunda ortak gelirlerinizi arttırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün kazançlarınızı arttırabilecek ve gayrimenkul, toprak yatırımları konusunda şans yakalayabilirsiniz. Hayatınızda sevilmediğinizi hissettiğiniz her ilişkiden, her insandan uzaklaşma çabası içinde olabilirsiniz. Bugün verdiğiniz sevgi ve değer karşılığında ne gördüğünüzü düşünecek ve ilişkilerinizdeki derinliği ölçümlemeye çalışabilirsiniz. Finansal konuda oldukça şanslı bir etki bulunuyor bugüne kadar yaptığınız yatırımlar ve üzerine çalıştığınız projeler ile ilgili kazanç sağlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün kendinizle ilgilenmek, duygularınızı ifade etmek isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda yaptığınız çalışmaların karşılığını bulduğu, beraber çalıştığınız insanların desteği ile enerjinizi bulacağınız ve eğleneceğiniz bir gün karşınızda olacak. Eşiniz veya ortaklarınız ile fikirsel olarak birbirinize çok destek olacağınız bu dolunay sizin için şans olacak birçok etkiyi beraberinde getiriyor.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün ilahi yardımların günü olabilir. İçsel olarak hesaplaşma yaşayacağınız bugün, aşk hayatınızla ilgili oldukça şanslı etkiler barındırıyor. Aşk hayatınızda daha önce yaşamadığınız bir his veya duygu yaşayabilirsiniz. Sevginizi vermek, göstermek konusunda oldukça bonkör olacaksınız. Çocuklar konusunda önemli gelişmelerin olduğu bugün daha önce yaşanan krizlerin çözülebilmesi adına şans yaratıyor. Sağlığınızla ilgili bu dönemde kontroller gerçekleştirebilir, hastane ziyaretinde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün etrafınız kalabalıklaşıyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan sosyal çevrenizin aşk hayatınızda kıskançlıklara neden olabilir. Bekar kovalar için aşk kapıyı çalabilir. Gayrimenkul ve toprak satışları-alımları için uygun bir zaman dilimi olabilir.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün kariyer hayatınızda önemli bir değişim olabilir. Hayatınıza etki eden kadınların kaderinizin değişmesine etki edecek. Yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler ön planda olacak. Yakın çevreniz veya kardeşlerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Aileniz ve sosyal çevrenizden desteklendiğiniz bu dönem yaptığınız işlerin daha görünür olmasına etki edecek.

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