Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, güne başlarken Jüpiter-Venüs kavuşumunun karşısında yer alan Ay akrep yerleşimi duygusal açıdan huzursuzluklara sebep olabilir. Yemek yeme isteğimiz yükselirken, bazı birlikteliklerin duygusal krizler yaşayacağını da atlamamak gerekli.

Sabah 10:27 ile 11:23 saatleri arasında Ay boşlukta olacak. Bu nedenle yaptığımız işlerden bir sonuç beklememek en doğrusu olacaktır.

Bugün Yay burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Oldukça iyimser etkilere sahip olan bu Dolunay ile, duygusal açıdan kendimizi daha iyimser hissedeceğiz. Güneş ve Ay’ın karşıt pozisyonlarda olduğu bu göksel fenomenler genellikle gerilim enerjilerini barındırır. Yay burcunun da hatırı sayılır bir gerginliğe sahip olduğunu düşünürsek bugün kendimizi gergin hissedebileceğimiz olaylar ile karşılaşabiliriz. Ancak eğer iyimser yönümüzü bulabilirsek, İkizler ve Yay burcunun güçlü özelliklerini hayatımıza çekebilirsek olumlu etkilerini fazlasıyla yaşayabiliriz.

Yay Dolunayı kadınların birlikteliğini, beraberliğini destekleyen nitelikte olacak. Bu 14 günlük süreç içinde birbirine destek olan kadınların veya beraber bir sorumluluk üstelenen kadınların birlikteliği çok konuşulabilir. Gökyüzünde Ay ve Güneş karşıt pozisyonda hizalanırken gerçekleşen gökyüzü kombinasyonu, dürüstlük sınavının kapıyı çaldığını, iftiralar ve aldatmacalar ile ulaşılan başarıların veya altı dolu olmayan boş konuşmaların fark edilebilir olacağının göstergesi. Mistik doğamızı ilişkiler kanalı ile tekrar fark ederken, tutkularımız ön planda olacak. Hayallerinizi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyorsunuz.