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Günlük burç yorumları (24 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 24 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (24 Mart 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün ay başak burcundaki hareketine devam ediyor. Ayın balzamik etkisini daha yoğun hissedecek ve tutulmadan önce yararlı, zararlı ne varsa ayıklamaya çalışacağız. Bir süredir aslında bitmiş ancak yürütülmeye çalışan ilişkilerin, düşüncelerin, duyguların sonlanması gibi etkiler görülebilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (24 Mart 2024) - 2

KOÇ BURCU

Sevgili Koç,bugün kişisel gereksinimlerinizi ikinci plana atabilirsiniz. Ancak sağlığınızla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekli. Karşılaştığınız olaylar karşısında sakin kalmak için ekstra çaba sarftetmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2024) - 3

BOĞA BURCU

Sevgili Boğa, bugün duygularınızı ifade etmek isterken etrafınızdaki insanlar ile gerilim yaşayabilirsiniz. Sosyal çevreniz, arkadaş grubunuz hareketleniyor. Seyahat planlayabilir, uzun yolculuklar için hazırlık yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2024) - 4

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, bugün ailenizle bir araya gelip geleceğe yönelik düşüncelerinizi, hislerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili düzenleme yapmak, bitirmeniz gereken işlere odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2024) - 5

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeç, yakın çevrenizdeki insanlar ile bazı fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Evli olan yengeçler eşlerinin aileleri ile bazı konuları konuşmak, ifade etmek isteyebilir.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2024) - 6

ASLAN BURCU

Sevgili Aslan, bugün maddi açıdan harcama yapmanız gereken konular olabilir veya kayıplar yaşayabilirsiniz. Kendi değerinizi anlamak adına diğer insanlar ile ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2024) - 7

BAŞAK BURCU

Sevgili Başak, bugün insanların belirsiz davranışları karşısında duygusal açıdan zorlanabilirsiniz. Kendiniz ifade etmek duygularınızı anlatmak aktarmak isteyebilirsiniz.

İkili ilişkilerdeki gerilim devam edebilir, konuşmak ve tüm detayları bilmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2024) - 8

TERAZİ BURCU

Sevgili Terazi, bugün sağlık kontrollerinizle ilgili takvim oluşturabilir, kendinizi ruhsal olarak içe dönmüş halde bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2024) - 9

AKREP BURCU

Sevgili Akrep, bugün arkadaşlarınız ve ilişkilerinizdeki gerilimli diyaloglar devam edebilir. Son 20 gündür hayatınızda yaşanan sorunların çözümüne odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2024) - 10

YAY BURCU

Sevgili Yay, bugün kendinizi ifade etmeniz gereken alanlarda ön plana çıkmak, duygularınızı, düşüncelerinizi daha fazla kişiye ulaştırmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2024) - 11

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlak, bugün seyahat, eğitim planları ile ilgilenebilir. Geciken, iptal olan programlarınız üzerinden geçebilirsiniz.

Gezi programlarınızla ilgili atladığınız şeyler olabilir, kendinizi bir kaç kere kontrol etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2024) - 12

KOVA BURCU

Sevgili Kova, bugün finans konularında nakit kayıpları veya yüklü harcamalar yapmanız gerekebilir. Ailenizden finansal anlamda sürpriz destekler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2024) - 13

BALIK BURCU

Sevgili Balık,bugün hayatınızla ilgili yüzleşmeniz gereken konular meydana gelebilir.

Partneriniz veya iş ortaklarınızla ilgili bilmediğiniz pek çok konunun ortaya çıkışı görülebilir. Karşınızdaki insanların duygularını anlamak ve dinlemek isteyebilirsiniz.

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