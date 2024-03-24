Günlük burç yorumları (24 Mart 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 24 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün ay başak burcundaki hareketine devam ediyor. Ayın balzamik etkisini daha yoğun hissedecek ve tutulmadan önce yararlı, zararlı ne varsa ayıklamaya çalışacağız. Bir süredir aslında bitmiş ancak yürütülmeye çalışan ilişkilerin, düşüncelerin, duyguların sonlanması gibi etkiler görülebilir.