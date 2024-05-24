Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, dün gerçekleşen dolunayın etkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Bugün Venüs İkizler burcuna geçiş yapıyor. İlişkilerde entelektüel olmanın zamanı geldi. Venüs ile Plüton arasındaki olumlu açı bugünlerde ilişkilerde bilgi birikimlerinin paylaşılması, yaşam tecrübelerinin aktarımı ile ilgili süreçleri daha fazla ön plana çıkaracak. Ticaret, iletişim, medya, eğitim ile ilgili konularda oldukça olumlu bir gökyüzü karşımızda. Eğer bu alanlarda faaliyet gösteriyorsanız kazançlarınızı büyütmeye katkı sağlayabilir.