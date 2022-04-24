Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 24.04.2022 - 00:30

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022) - 1

Ay Kova burcunda ilerliyor. Öğrenmek için harekete geçebilir, kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal çıkışlarda bulunmamaya özen gösterin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022) - 2

Koç

İleriye yönelik planlar yapmak ve tasarılarda bulunmak isteyebilirsiniz. Kendinizi topluluk ve grupların göz bebeği olarak bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022) - 3

Boğa

Hedef odaklı çalışmalarınızda gösterdiğiniz hırsın amacından sapmamasına özen gösterin. Birtakım zorluklar kolayını işaret ediyor.

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022) - 4

İkizler

Yönünüzü uzaklara ya da farklı kültürlere çevirmenize dair işaretler alabilirsiniz. Disipline edilmesi gereken konular olabilir.

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Ortaklıklarınıza olan güveninizi sorgulayacağınız durumlar olabilir.  Mesafeli yaklaşım konfor alanınızı oluşturabilir.

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022) - 6

Aslan

Eşinizi veya partnerinizi anlamak için can atabilirsiniz. Bu sebeple daha düşünceli ve irdeleyici olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022) - 7

Başak

Kalabalık gruplarda çalışmalar yapabilir veya ekip çalışmalarında sorumluluk alabilirsiniz. İlerleyen vadede olumlu dönütler sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022) - 8

Terazi

Zihninizi meşgul edecek aktivitelerde bulunmak iyi gelir. Yalnız kalmak istemeyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022) - 9

Akrep

Aile içi hareketlilikler mevcut, ebeveynlerinize veya büyüklerinize karşı daha hassas daha sorumlu davranabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022) - 10

Yay

Çevrenizdeki insanlarla, yakınlarınızla bol bol konuşmalar gerçekleştirebilir, seyahat için planlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Maddi sorumluluk ve yükümlülükleri gözden geçirme zamanı. Harcamalarınızda kısıtlamaya gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022) - 12

Kova

Gözlerinden akıl fışkırıyor dedikleri siz olabilirsiniz. Kendinizi ortaya koyma şeklinizde baskınlık gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022) - 13

Balık

Kendinizi dinlemek yerine başkalarına odaklanmış olabilirsiniz. Duygularınızı arka plana atmak mücadele gücünüzü arttırabilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER