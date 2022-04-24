Günlük burç yorumları (24 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 24.04.2022 - 00:30
Ay Kova burcunda ilerliyor. Öğrenmek için harekete geçebilir, kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal çıkışlarda bulunmamaya özen gösterin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İleriye yönelik planlar yapmak ve tasarılarda bulunmak isteyebilirsiniz. Kendinizi topluluk ve grupların göz bebeği olarak bulabilirsiniz.
Boğa
Hedef odaklı çalışmalarınızda gösterdiğiniz hırsın amacından sapmamasına özen gösterin. Birtakım zorluklar kolayını işaret ediyor.
İkizler
Yönünüzü uzaklara ya da farklı kültürlere çevirmenize dair işaretler alabilirsiniz. Disipline edilmesi gereken konular olabilir.
Yengeç
Ortaklıklarınıza olan güveninizi sorgulayacağınız durumlar olabilir. Mesafeli yaklaşım konfor alanınızı oluşturabilir.
Aslan
Eşinizi veya partnerinizi anlamak için can atabilirsiniz. Bu sebeple daha düşünceli ve irdeleyici olabilirsiniz.
Başak
Kalabalık gruplarda çalışmalar yapabilir veya ekip çalışmalarında sorumluluk alabilirsiniz. İlerleyen vadede olumlu dönütler sağlayabilir.
Terazi
Zihninizi meşgul edecek aktivitelerde bulunmak iyi gelir. Yalnız kalmak istemeyebilirsiniz.
Akrep
Aile içi hareketlilikler mevcut, ebeveynlerinize veya büyüklerinize karşı daha hassas daha sorumlu davranabilirsiniz.
Yay
Çevrenizdeki insanlarla, yakınlarınızla bol bol konuşmalar gerçekleştirebilir, seyahat için planlar yapabilirsiniz.
Oğlak
Maddi sorumluluk ve yükümlülükleri gözden geçirme zamanı. Harcamalarınızda kısıtlamaya gidebilirsiniz.
Kova
Gözlerinden akıl fışkırıyor dedikleri siz olabilirsiniz. Kendinizi ortaya koyma şeklinizde baskınlık gösterebilirsiniz.
Balık
Kendinizi dinlemek yerine başkalarına odaklanmış olabilirsiniz. Duygularınızı arka plana atmak mücadele gücünüzü arttırabilir.