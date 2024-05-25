Günlük burç yorumları (25 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, güne Ay-Satürn arasındaki olumsuz açısıyla başlıyoruz. Bugün duygularımızı ifade etmek, kendimizi anlatmak kolay olamayabilir. Daha çok kendi dünyamız ile ilgilenebilir ve kendimizi ifade etmekten çekiniklik duyabiliriz. Ay’ın Mars ile kurduğu temas daha çok bireysel davranışların hareket kazanacağını gösteriyor. Kendi içimizdeki ikilemler üzerine düşünebilir ve güvensizlik hissiyatımızın arttığı ortamlardan uzak durmaya çalışabiliriz. Sabah saatlerinde Ay ile Chiron arasındaki olumlu bağlantı hem duygusal hem de fiziksel yaraların iyileşebilmesi adına olumlu etkiler barındırıyor.