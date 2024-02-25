Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024)

Bugün Dolunay enerjisini hissetmeye devam edeceğiz. Venüs ile Jüpiter arasında oluşacak dik açı mali konularda abartılı yaklaşımlara sebebiyet verebilir. Harcama konusunda daha tedbirli olmak gerekli. Özellikle satış yapacak kişilerin eşindeki değeri daha düşük meblaya satması, değer kaybı yaşaması söz konusu olabilir. Ya da elinizden çıkardığınız değeri yerine koymak daha uzun vadeye yayılabilir.