Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 25 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024) - 1

Bugün Dolunay enerjisini hissetmeye devam edeceğiz. Venüs ile Jüpiter arasında oluşacak dik açı mali konularda abartılı yaklaşımlara sebebiyet verebilir. Harcama konusunda daha tedbirli olmak gerekli. Özellikle satış yapacak kişilerin eşindeki değeri daha düşük meblaya satması, değer kaybı yaşaması söz konusu olabilir. Ya da elinizden çıkardığınız değeri yerine koymak daha uzun vadeye yayılabilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün harekete geçmek sizin için zorlayıcı olabilir. Daha çok günlük düzeniniz ve çalışma ortamlarınızla ilgili konularla ilgileneceksiniz.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün aşk ve sevgi konusunda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Işinizle ilgili maddi kayıplar yaşamamak adına harcamalarınıza, yatırımlarınıza dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün ev kiralama, ev alım-satım konuları ile ilgilenebilir yatırımlarınızı gayrimenkul konularına yöneltmeyi düşünebilirsiniz. Ancak maddi anlamda karşınıza bazı engeller çıkabilir. Detaylı düşünmelisiniz.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün yakın çevreniz, arkadaşlarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kadın figürler ile ilgili bazı tatsız diyaloglar yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün harcamalar, yatırımlar ve ortaklıklardan gelen gelirler ile ilgili konulara hakim olmak isteyecek, işinizle ilgili yeni planlar oluşturacaksınız.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün kendi öz bakımınız ile ilgilenecek ve size kötü hissettiren insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Ev ve ev içindeki düzenlemeler size terapi gibi gelebilir.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün ilişkilerde kalbiniz kırılabilir, duygusal olarak daha içe dönebilir ve etrafınızdaki insanlar ile diyalog kurmaktan kaçınabilirsiniz. Belki kardeşler ve komşular ile kuracağınız iletişim size iyi gelebilir.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün sosyal gruplar, organizasyonlarda yaşanan aksaklıklar ve değerli eşyaların bozulması gibi konular ile ilgilenebilirsiniz. Ev içinde kadınlar ile gerilim yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün kendi sağlığınız, evdeki canlıların sağlığı ile ilgilenebilirsiniz. Kısa yolculuklar yapmak isteyebilirsiniz ancak araç arızalarına dikkat etmelisiniz

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün eşiniz ile vakit geçirmek isteyebilir, uzun zamandır yapmak istediğiniz birşeyi gerçekleştirebilirsiniz. Çocuklarınızın mutlu hissedecek, biraz sosyalleşecek ve eğleneceksiniz. Ancak harcamalarınız her zamankinden yüksek olabilir.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün ev ve ailenizin maddi sorumlulukları ve istekleri ile ilgileneceksiniz. Finansal konular, muhasebe, vergi, sigortalar gibi gelir ve gider kaynaklarınızla ilgileneceksiniz.

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün yakın çevreniz ve partnerinizle kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Ancak trafikte ve yolculuk sırasında dikkatli olmanız gerekli, maddi hasarlı kazalar gerçekleşebili

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