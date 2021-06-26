Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021

26.06.2021 - 09:33
15:47 – 17:08 arası Ay boşlukta
Duygusal anlamda baskılanmış ve zorlanıyor bir halde kendimizi bugün bulmamız mümkün o nedenle sağa, sola çok elleşmemenizde fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi ortaya koyup bugün hareket almak adına adımlar atmak isteyebilirsiniz. Konuşmalarınıza dikkat edin, para ilgili konulara girmeyin.
Boğa
Bugün kazalara dikkat! Sürat yapmamaya ve tehlikeli sporlardan, aktivitelerden uzak durmaya gayret edin. Durduk yerde başınıza iş açılabilir
İkizler
Ruhsal anlamda içe dönük bir gün yaşayacak olabilirsiniz. Özellikle kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla çok fazla takışmamaya gayret edin.
Yengeç
Bugün kulağınıza gelenlerin yüzde ellisine inanmayın dersem abartmış olmam. Kendinizi bugün dedikodudan uzak tutmaya çalışın.
Aslan
Eğer bugün iş ve para konuşmamayı başarabilirseniz harika olur. Daha huzurlu bir gün geçirmek için kendinizi biraz yalnız bırakmayı deneyin.
Başak
Tutkulu, çarpıcı ilişkilere yelken açmanız bugün pek bir olası durmakta. O nedenle çevrenize biraz alıcı gözüyle bakmanızda fayda var.
Terazi
Ailenizle ve yakın akrabalarınızla ilişkileri onarmak ve daha güzel zaman geçirmek için uygun bir günden geçiyor olabilirsiniz. Dinleyin onları.
Akrep
Aile çevresinden ziyade bugün arkadaş çevrenizde durmanız sizi daha çok mutlu edebilir. Kendinizi olabildiğince uyumlu tutmaya çalışın.
Yay
Bugün yaratıcılıkla ilgili aktivitelerden uzak kalın derim. Özellikle sanatla ilgiliyseniz yaptıklarınızın yerini bulmama riski söz konusu olabilir.
Oğlak
Bugün maddi anlamda enteresan haberler almanız mümkün. Ama çok fazla konuyu didiklemek yerine konuyu hafta içine bırakın derim.
Kova
Bugün aile ilişkilerinden uzak kaldığınız taktirde güzel zaman geçirmeniz mümkün duruyor. Bu günü değerlendirin derim. Dinlenmeye bakın.
Balık
Bugün kendinizi daha kararlı bir günde hissediyor olabilirsiniz. Maddi konularda çözüm odaklı gelişmeler olabilir. Yeni kapılar açılabilir.