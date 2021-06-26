Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 26 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

26.06.2021 - 09:33

Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021 - 1

15:47 – 17:08 arası Ay boşlukta

Duygusal anlamda baskılanmış ve zorlanıyor bir halde kendimizi bugün bulmamız mümkün o nedenle sağa, sola çok elleşmemenizde fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021 - 2

Koç

Kendinizi ortaya koyup bugün hareket almak adına adımlar atmak isteyebilirsiniz. Konuşmalarınıza dikkat edin, para ilgili konulara girmeyin.

Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021 - 3

Boğa

Bugün kazalara dikkat! Sürat yapmamaya ve tehlikeli sporlardan, aktivitelerden uzak durmaya gayret edin. Durduk yerde başınıza iş açılabilir

Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021 - 4

İkizler

Ruhsal anlamda içe dönük bir gün yaşayacak olabilirsiniz. Özellikle kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla çok fazla takışmamaya gayret edin.

Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Bugün kulağınıza gelenlerin yüzde ellisine inanmayın dersem abartmış olmam. Kendinizi bugün dedikodudan uzak tutmaya çalışın.

Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021 - 6

Aslan

Eğer bugün iş ve para konuşmamayı başarabilirseniz harika olur. Daha huzurlu bir gün geçirmek için kendinizi biraz yalnız bırakmayı deneyin.

Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021 - 7

Başak

Tutkulu, çarpıcı ilişkilere yelken açmanız bugün pek bir olası durmakta. O nedenle çevrenize biraz alıcı gözüyle bakmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021 - 8

Terazi

Ailenizle ve yakın akrabalarınızla ilişkileri onarmak ve daha güzel zaman geçirmek için uygun bir günden geçiyor olabilirsiniz. Dinleyin onları.

Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021 - 9

Akrep

Aile çevresinden ziyade bugün arkadaş çevrenizde durmanız sizi daha çok mutlu edebilir. Kendinizi olabildiğince uyumlu tutmaya çalışın.

Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021 - 10

Yay

Bugün yaratıcılıkla ilgili aktivitelerden uzak kalın derim. Özellikle sanatla ilgiliyseniz yaptıklarınızın yerini bulmama riski söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Bugün maddi anlamda enteresan haberler almanız mümkün. Ama çok fazla konuyu didiklemek yerine konuyu hafta içine bırakın derim.

Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021 - 12

Kova

Bugün aile ilişkilerinden uzak kaldığınız taktirde güzel zaman geçirmeniz mümkün duruyor. Bu günü değerlendirin derim. Dinlenmeye bakın.

Günlük burç yorumları - 26 Haziran 2021 - 13

Balık

Bugün kendinizi daha kararlı bir günde hissediyor olabilirsiniz. Maddi konularda çözüm odaklı gelişmeler olabilir. Yeni kapılar açılabilir.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER