Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 26.06.2022 - 00:02
Ay Terazi burcuna geçti. Adalet, hak hukuk kavramları önem kazanabilir. Eşitlik ve denge günün ana teması.
Koç
Çevrenizle olan ilişkilerinizi geliştirirken ağırdan alabilirsiniz. Aynı zamanda bol muhabbetli ve olumlu bağlar kurmak söz konusu.
Boğa
Pratik ve zekanın birleştiği alanlarda gelir elde edebilirsiniz. Duygularınızla mantığınız aynı şeyi söylemekte ısrarcı olabilir.
İkizler
İçinizden geldiği gibi kendinizi ifade edebilir, samimi ve doğal bir şekilde ilişkiler kurabilirsiniz.
Yengeç
Sevginizi, güzelliğinizi ve bütün yeteneklerinizi kendinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz.
Aslan
Çeşitli söyleşiler ve gruplarda bulunmanız olası. Yazılı ve sözlü edebiyattaki yeteneklerinizi sergilemek için fırsatlar yakalayabilirsiniz.
Başak
İş alanında belli bir pozisyonda çalışmanıza rağmen farklı alanlarda gösterdiğiniz yeterlilik gündeme gelebilir. Yeni görevler ya da roller üstlenebilirsiniz.
Terazi
Eğitim ve gelişim günün ana teması. Kendinize hizmet ettiğini düşündüğünüz bilgilere odaklanabilirsiniz.
Akrep
Özellikle eş veya partnerinizle derinlik içeren romantik konuşmalara ihtiyacınız olabilir. Ben böyleyim dediğiniz konularda kabuk değiştirmeniz gerekebilir.
Yay
İkili ilişkiler, imzalı anlaşmalar gündeminizde olabilir. Yüzeyselliğinden şikâyet edebileceğiniz gelişmeler söz konusu.
Oğlak
İş hayatında tarafsız duruşunuz beğeni toplayabilir. Günlük hayatınıza egzersiz eklemeyi düşünebilirsiniz.
Kova
Keyifli flört ve ilişkiler kurmanız olası. Zihinsel olarak tatmin olacağınız alanlara çekilebilirsiniz.
Balık
Aile toplantılarında bulunabilir, herkesin bir payda bulacağı sohbetler gerçekleştirebilirsiniz.