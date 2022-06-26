Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 26.06.2022 - 00:02

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022) - 1

Ay Terazi burcuna geçti. Adalet, hak hukuk kavramları önem kazanabilir. Eşitlik ve denge günün ana teması.

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022) - 2

Koç

Çevrenizle olan ilişkilerinizi geliştirirken ağırdan alabilirsiniz. Aynı zamanda bol muhabbetli ve olumlu bağlar kurmak söz konusu.

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022) - 3

Boğa

Pratik ve zekanın birleştiği alanlarda gelir elde edebilirsiniz. Duygularınızla mantığınız aynı şeyi söylemekte ısrarcı olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022) - 4

İkizler

İçinizden geldiği gibi kendinizi ifade edebilir, samimi ve doğal bir şekilde ilişkiler kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Sevginizi, güzelliğinizi ve bütün yeteneklerinizi kendinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022) - 6

Aslan

Çeşitli söyleşiler ve gruplarda bulunmanız olası. Yazılı ve sözlü edebiyattaki yeteneklerinizi sergilemek için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022) - 7

Başak

İş alanında belli bir pozisyonda çalışmanıza rağmen farklı alanlarda gösterdiğiniz yeterlilik gündeme gelebilir. Yeni görevler ya da roller üstlenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022) - 8

Terazi

Eğitim ve gelişim günün ana teması. Kendinize hizmet ettiğini düşündüğünüz bilgilere odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022) - 9

Akrep

Özellikle eş veya partnerinizle derinlik içeren romantik konuşmalara ihtiyacınız olabilir. Ben böyleyim dediğiniz konularda kabuk değiştirmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022) - 10

Yay

İkili ilişkiler, imzalı anlaşmalar gündeminizde olabilir. Yüzeyselliğinden şikâyet edebileceğiniz gelişmeler söz konusu.

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022) - 11

Oğlak

İş hayatında tarafsız duruşunuz beğeni toplayabilir. Günlük hayatınıza egzersiz eklemeyi düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022) - 12

Kova

Keyifli flört ve ilişkiler kurmanız olası. Zihinsel olarak tatmin olacağınız alanlara çekilebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2022) - 13

Balık

Aile toplantılarında bulunabilir, herkesin bir payda bulacağı sohbetler gerçekleştirebilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER