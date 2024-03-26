imsakiye

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 26 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024) - 1

Bugün geçmişe yönelik duygularımız ile vedalaşma günü. Önceden hissettiğimiz duyguların artık aynılarını hissedememek üzüntüye sebep olurken, canımızı acıtan konulardan uzaklaşıp olaylara dışarıdan bakmak isteyebiliriz. Adalet arayışımız devam ederken, geçmişle hesaplaşma süreci devam edecek.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, partneriniz ile ilişkinizin başlangıcından bu yana yaşadıklarınızı konuşabilir ve ilişki içindeki karşıklı beklentileri dile getirebilirsiniz. Bu konuşmalar ilişkiyi sonlandırma noktasına taşıyabilir. 

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, beraber çalıştığınız insanlar ile ortaya çıkardığınız işler hakkında görüşebilir, günlük rutinlerini değiştirmek adına hareket edebilirsiniz. Sağlık konusunda daha önce rahatsızlık duyduğunuz konular tekrar gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatınızda duygularınızın paylaşmak, beklentilerinizden bahsetmek isteyebilir ve geçmişe yönelik ilişki dinamiklerinizi dile getirebilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, bugün aile içinde yaşlı kadınlar ile ilgili sağlık konuları gündeme gelebilir. Ev düzenleme, aile içinde geçmiş ile bağlantılı meseleler gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan,bugün etrafınızdaki insanlardan uzaklaşmak istesenizde, aranızdaki bağlar sebebiyle kopamayabilirsiniz. Yolculuklar, ziyaretler gerçekleştirmeniz gerekebilir. Çok fazla iletişim odaklı olacaksınız. Ticari anlamda bazı anlaşmalarınızı sonlandırabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak,kendi değerinizi anlayabilmek adına geçmişe yolculuk edebilirsiniz. Insanların sizi nasıl sevdiği ve bunu nasıl gösterdiği konusuna takılabilirsiniz. Maddi kaynakları yönetmek ve harcamalarınızı dengeye getirebilmek adına hareket edeceksiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi,bugün içizde bazı duyguları, insanları bitirmek adına kendi adınıza bir hesaplaşma içindesiniz. Partnerinizin bireyselliği ve bencilliği kendinizle ilgili ulaşmanız gereken değerleri hatırlatacak. Başkaları olmadan hareket edebilecek misiniz bugünün tüm konusu bu mesele.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep,bugün kendi benliğinizi, bilincinizi diğer insanlardan uzaklaştırma çabası içinde olabilirsiniz. Sezgileriniz, hissiyatınız oldukça yoğun ancak kendinizi dengeye getirmekte zorlanabilirsiniz. Hem bedensel hem de mental olarak kendinizi yorgun hissedebilir ve dinlenmeye vakit ayırabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konulara dikkat etmelisiniz, çok yakın bir süreçte operasyon geçirmeniz gereken bir rahatsızlık meydana gelebilir.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay,bugün arkadaşlar, sosyal çevrenizle ilgili bir temizlik süreci başlayabilir. Etrafınızdan bazı insanları uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız hayal kırıklığı ile ilgili geçmişe yönelik bir hesaplaşma içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak,kariyerinizle ilgili bitirmeye odaklandığınız projelere, konulara eğilebilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi uzun süre meşgul edecek, belki bir yer değişimi için 20 günlük süre boyunca hazırlık içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova,bugün geçmişle hesaplaşmak, geçmişe yönelik duygulardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Hak ve adalet konusunda geçmiş eylemlerinizin sonucları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (26 Mart 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık, bugün duygularınız oldukça yoğun hayatınızı düşünerek dengeye getirmeniz gereken konuların neler olduğuna odaklanabilirsiniz. Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konular ile ilgili ilahi adaletin kendini göstereceği günler için hazırlanıyorsunuz. Ruhsal manada hesaplaşma içinde olacaksınız.

DAHA FAZLA GÖSTER