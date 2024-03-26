Günlük burç yorumları (26 Mart 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 26 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bugün geçmişe yönelik duygularımız ile vedalaşma günü. Önceden hissettiğimiz duyguların artık aynılarını hissedememek üzüntüye sebep olurken, canımızı acıtan konulardan uzaklaşıp olaylara dışarıdan bakmak isteyebiliriz. Adalet arayışımız devam ederken, geçmişle hesaplaşma süreci devam edecek.