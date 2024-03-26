Günlük burç yorumları (26 Mart 2024)

AKREP

Sevgili Akrep,bugün kendi benliğinizi, bilincinizi diğer insanlardan uzaklaştırma çabası içinde olabilirsiniz. Sezgileriniz, hissiyatınız oldukça yoğun ancak kendinizi dengeye getirmekte zorlanabilirsiniz. Hem bedensel hem de mental olarak kendinizi yorgun hissedebilir ve dinlenmeye vakit ayırabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konulara dikkat etmelisiniz, çok yakın bir süreçte operasyon geçirmeniz gereken bir rahatsızlık meydana gelebilir.