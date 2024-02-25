Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024)

Günlük Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 26 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)yorumları (26 Şubat 2024)

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024) - 1

Pazartesi sabah saatlerinde Ay Başak burcunu terk edip Terazi burcuna geçiş ile 10:35 ile 17:30 saatleri arasında Ay boşlukta kalacak. Sabah saatlerinde günü planlamak ve bitmesini istediğimiz işleri sabah erken saatlere almak daha doğru bir seçim olacaktır. Bugün Venüs-Jüpiter dik açısı etkisini sürdürmeye devam ederken insanı insan yapan ahlaki değerlerin zorunluluğunu bize hatırlatacak. Bu aynı zamanda tam değerini bulamamakla ilgili hem maddi hem de manevi… 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, sabah saatlerinde bitirmek istediğiniz işlere odaklanmak sizin adınıza doğru bir seçim olacaktır. Partneriniz veya ortaklarınız ile aranızda iletişim kopuklukları oluşabilir. Belki de arkadaşlarınızdan veya çevrenizden yardım alabilirsiniz. Maddi konularda kayıp yaşamamak adına bugün yapacağınız seçimleri mutlaka düşünün. 

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün hayatınızdaki insanların sizi eleştirmesi harekete geçmenize ve diğer insanlar ile empati geliştirmenize neden olabilir.  Ancak işiniz ile ilgili yapılan yorumlarda büyük tepkiler vermeden duramayabilirsiniz. Sakin kalmak konusunda kendinizi zorlamanız gerekebilir.  

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler,  bugün ev düzeniniz ilgilenebilirsiniz. Uzak yolculuklardan gelen akrabalarınız ile görüşebilir evinizde arkadaşlarınızı ağırlayabilirsiniz. Ortaklıklar, eşiniz veya arkadaşlarınızla fikirlerinizi paylaşacağınız hatta bazılarında tartışacağınız zeminler oluşabilir. Hukuk ve adalet mekanizmasıyla ilgili sorunlar meydana gelebilir. 

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç,  bugün yakın çevrenizdeki insanlar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Aileniz ve akrabalarınızla olan ilişkinizde değer yargılarınız gerilime ve fikir ayrılıklarıan neden olabilir. Miras, sigortalar, borç ödeme gibi konular yine gündeminide olacak. Ailenizle maddi kaynaklar sebebiyle ufak gerilimler yaşanabilir. 

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün beklediğiniz ödemeler gecikebilir. Yaptığınız ticari ortaklıklar ile ilgili kazançlarınız negatif yönde hareket edebilir. Bugün partnerinizin duygusal desteği yaşadığınız olumsuzluklar karşısında kafanızı toplamanıza yardımcı olacak.

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün partnerinizle sanatsal faaliyetlere zaman ayırmak isteyebilir. Üretkenlik konusunda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Dolunay sebebiyle yaşadığınız gerilimli enerjinizi günlük işlerinizi tamamlamaya yönelik kullanabilirsiniz.  Maddi gelirleriniz sürpriz bir şekilde artabilir. 

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün bitirmek istediğiniz işlere odaklanmak isteyebilirsiniz. Ancak sabah saatlerinde planladığınız konularla ilgili bir sonuç almak sizi zorlayabilir. Çocuklarınızla ilgili konularda sizi sevindirecek haberler alabilirsiniz. Aşk hayatınızda sizi huzursuz eden konular yaşanabilir. Aynı zamanda yatırımlar ve harcamalar konusunda abartılı yaklaşımlar içinde olabilirsiniz. Sanatla ilgili olan Teraziler ürettiği değerlerin satış işlemleri ile ilgilenebilir.  

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün sosyal çevrenizle ilgili beklentilerinizde hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Eviniz ve yaşam ortamlarınızla ilgili bazı dekorasyon konuları ile ilgilenmek isteyebilirsiniz. Eşiniz ve aileniz ile bu konularda bazı gerilimler yaşanabilir. Adınıza çalışan kişiler, ortaklarınızla ilgili karar vermeniz gereken konular olabilir ancak netleşmekte zorlandığınız durumlar olabilir. Sağlığınızla ilgili konulara dikkat etmelisiniz.  

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün bitirmek istediğiniz işlere odaklanmak isteyeceksiniz ancak arkadaşlarınızdan aldığınız bir haber veya onlarla beraber yapacağınız planlar işlerinizle ilgili konularda fikirlerinizin değişmesine sebep olabilir. Yakın çevrenizdeki insanlar ile fikir çatışmaları içinde olabilirsiniz.  Özellikle işinizle ilgili konularda akrabalarınız veya kardeşlerinizden yardım alabilirsiniz. Bazı krizler yaşansada hayatınızla ilgili şans yakalayacağınız bağlantılar kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak,  bugün partneriniz ile ilgili uzun süredir belirsiz olan bir konuyla ilgili bir gelişme yaşanabilir. Hayatınızda değer verdiğiniz, inandığınız değer yargılarınızla ilgili fikirleriniz değişebilir. Ortaklıklardan sağlayacağınız kazançlar, işiniz ve kariyerinizle ilgili yapacağınız yatırımlar ile ilgileneceksiniz. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konulara dikkat etmelisiniz, bugün ufak kazalar, operasyonel konular gündeme gelebilir.  

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova,  bugün muhasebe, finans, miras konularıyla ilgileneceksiniz. Aile içinde maddi kaynakların paylaşımı ile ilgilin konular gündeminizde olabilir. Ortaklıklardan elde edeceğiniz kazançlarınız yükselecek. Eşinizden, partnerinizden ilgi ve destek alabilirsiniz. Harcamalar konusunda kısıtlama yapmanız gereken konular olabilir. Bugünü dışarıda geçirmek, özgür hissetmek size iyi gelebilir,  ev ortamı ve aile yaşantınızla ilgili çatışma gerektiren diyaloglar oluşabilir. Aile içinde hukuk ve mahkeme konuları gündeme gelebilir. 

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün kendinizi en detaylı şekilde anlatmak ve fikirleriniz ile ilgili savunma yapmanız gereken müzakereler içinde olabilirsiniz. Ticari ortaklıklar ve satışlar konusunda hareketli bir gün gerçekleşecek. Kısa yolculuklar yapabilirsiniz bunun için trafikte araç kullanırken dikkat etmelisiniz. Bazılarınız araç satış veya alım gibi konularla ilgilenebilirsiniz.

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