Günlük burç yorumları (26 Şubat 2024)
Günlük Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 26 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)yorumları (26 Şubat 2024)
Pazartesi sabah saatlerinde Ay Başak burcunu terk edip Terazi burcuna geçiş ile 10:35 ile 17:30 saatleri arasında Ay boşlukta kalacak. Sabah saatlerinde günü planlamak ve bitmesini istediğimiz işleri sabah erken saatlere almak daha doğru bir seçim olacaktır. Bugün Venüs-Jüpiter dik açısı etkisini sürdürmeye devam ederken insanı insan yapan ahlaki değerlerin zorunluluğunu bize hatırlatacak. Bu aynı zamanda tam değerini bulamamakla ilgili hem maddi hem de manevi…