Günlük burç yorumları (27 Şubat 2024)

Bugün duygularımızı ifade ederken daha rahat hissedebiliriz. Ancak eylemler konusunda abartılı olabiliriz. Bugün Mars ile Jüpiter arasında gerilimli bir açı oluşacak. Mars’ın Kova, Jüpiter’in Boğa burcunda olduğu bu yerleşim insani değerlerin yitirildiği pek çok gerilim anını oluşturabilir. Ticarette satış konusunda hızlanma verebilir ancak Merkür’ün pozsiyonu sebebiyle kazançlarda belirsizlik, dolandırılma, kandırılma gibi durumlar meydana gelebilir.