Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 28.05.2022 - 00:04

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022) - 1

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Estetik ve güzellik arayışı içinde olabilirsiniz. Ben bilirimci tavır sergilemeniz olası.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022) - 2

Koç

Fiziksel görüntünüzü daha estetik ve daha sağlıklı hale getirmek için uğraşabilir, kendinize yatırımlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Çalışkanlığınız ile ön plana çıkabilir, fiziksel görünümünüzü geliştirmek adına adımlar atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022) - 4

İkizler

İçsel olarak güvenlik ihtiyacınız yoğun. Başkalarına kabarttığınız öfkenin gazabına kendiniz uğrayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Sosyal ilişkilerinizde aranan isim olabilirsiniz. Pratik olma özelliğiniz ve kabiliyetli oluşunuz önem arz edebilir.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Statü ve kariyerinizi genişletmek ve daha iyiye taşıma arzusu içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022) - 7

Başak

Farklı fikirlere karşı hoşgörülü olabilir, yeni eğitimlere ilgi duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Maddi güvence arayışı sizi biraz tedirgin edebilir. Kaynakları yönetim şeklinizi daha kalıcı yatırımlara çevirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Eşinizle duygusal ağırlığı olan aktivitelerde bulunmak isteyebilirsiniz. İlişkileri daha yoğun hale getirmek odak noktanız olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022) - 10

Yay

İş yerinde çalışkanlığınıza ve önderliğinize ihtiyaç duyulabilir. Gereken özveriyi sağlayacak potansiyele sahip olduğunuzu gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Evde vakit geçirmek, çocuklarla temas halinde olmak günün ana teması olabilir. Olumsuzluklardan uzak, keyif dolu bir gün geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022) - 12

Kova

Yeni bir mülk satın almayı amaç haline getirmek veya yatırım yapmak ailenizle gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022) - 13

Balık

İletişime kapalı olabilir, daha tutucu tavır sergileyebilirsiniz. Öylece kabul edilmeye ihtiyacınız olabilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER