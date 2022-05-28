Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 28.05.2022 - 00:04
Ay Boğa burcunda ilerliyor. Estetik ve güzellik arayışı içinde olabilirsiniz. Ben bilirimci tavır sergilemeniz olası.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Fiziksel görüntünüzü daha estetik ve daha sağlıklı hale getirmek için uğraşabilir, kendinize yatırımlar yapabilirsiniz.
Boğa
Çalışkanlığınız ile ön plana çıkabilir, fiziksel görünümünüzü geliştirmek adına adımlar atabilirsiniz.
İkizler
İçsel olarak güvenlik ihtiyacınız yoğun. Başkalarına kabarttığınız öfkenin gazabına kendiniz uğrayabilirsiniz.
Yengeç
Sosyal ilişkilerinizde aranan isim olabilirsiniz. Pratik olma özelliğiniz ve kabiliyetli oluşunuz önem arz edebilir.
Aslan
Statü ve kariyerinizi genişletmek ve daha iyiye taşıma arzusu içinde olabilirsiniz.
Başak
Farklı fikirlere karşı hoşgörülü olabilir, yeni eğitimlere ilgi duyabilirsiniz.
Terazi
Maddi güvence arayışı sizi biraz tedirgin edebilir. Kaynakları yönetim şeklinizi daha kalıcı yatırımlara çevirebilirsiniz.
Akrep
Eşinizle duygusal ağırlığı olan aktivitelerde bulunmak isteyebilirsiniz. İlişkileri daha yoğun hale getirmek odak noktanız olabilir.
Yay
İş yerinde çalışkanlığınıza ve önderliğinize ihtiyaç duyulabilir. Gereken özveriyi sağlayacak potansiyele sahip olduğunuzu gösterebilirsiniz.
Oğlak
Evde vakit geçirmek, çocuklarla temas halinde olmak günün ana teması olabilir. Olumsuzluklardan uzak, keyif dolu bir gün geçirebilirsiniz.
Kova
Yeni bir mülk satın almayı amaç haline getirmek veya yatırım yapmak ailenizle gündeminizde olabilir.
Balık
İletişime kapalı olabilir, daha tutucu tavır sergileyebilirsiniz. Öylece kabul edilmeye ihtiyacınız olabilir.