Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2023)

Ay, Başak burcunda hareketine devam ediyor. Spor yapmanız ve tutulmuş kasları açmak için ideal bir zaman. Hadi kaldırın o narin vücudunuzu.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Hassas bir günde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Yapmak istediğiniz şeyleri ertelemek isteyebilirsiniz. Sakin ve dingin kalmak sizin için önemli.
BOĞA
Aile sizi destekleyecek ve muhtemelen size kendileri hakkında tam yetki verecekler. Uzun bir yolculuk yapmayı düşünenler çok eğlenecek. Bir değişiklik yapmak iyidir.
İKİZLER
Ilımlı ve yapıcı bir tutum içinde olabilirsiniz. Dingin ve olgun tarafınız bugün biraz daha ön planda olabilir.
YENGEÇ
Bugün ailenizle geçireceğiniz zamanın kalitesini yukarıda tutmaya bakın. Onları dinlemeye ve sizin hayatınız hakkında konuşmaya bakın. Paylaşım iyidir.
ASLAN
Bugün yaratıcılığınız ön planda olabilir. Zihninizde oluşan fikirleri yakınlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin derim.
BAŞAK
Bugün kendinizi hırslı hissedebilirsiniz ama kaldırabileceğinizden fazlasını üstlenmemeye dikkat etmek gerek. Çok çalışın, takdire güvenin ve yeteneğinize inanın.
TERAZİ
Son zamanda yaşadığınız üzücü, kırıcı, durumlar mental ve beden sağlığınızı yıpratmış hissettirebilir. Kötü düşüncelerle savaşmaktan korkmayın.
AKREP
Sevgilinizin kalbine giden yolu bugün bulabileceksiniz. Bir kararı kendi lehinize çevirebilmek için tüm ikna yeteneklerinizi kullanmanız gerekecek.
YAY
İyi niyetlerinizin suistimal edildiğini fark edebilirsiniz. Sakin kalmak ve güven duygusunu yitirmemek oldukça önemli.
OĞLAK
Bugün bir hayır kurumuna veya bir ibadethaneye para gönderebilirsiniz. Bir iş veya okul için yurt dışına seyahat etmeyi bekleyebilirsiniz.
KOVA
Özgüveninizin zirvede olduğunu hissedebilirsiniz. Daha önceden çekindiğiniz konuların üzerine gitmek isteyebilirsiniz.
BALIK
Güne enerjik başlayacaksınız. Kendinizi enerji dolu hissettiğiniz için aceleci tavırlar sizi bugün akşama doğru hayli yorgun hissettirebilir.