Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 29.11.2021 - 00:22

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021) - 1

12:00’ye kadar ay boşlukta.

Öğlene kadar ne yapmamanız gerektiğini biliyorsunuz. Yeni, sıfırdan bir işe kalkışmayın!

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021) - 2

Koç

Profesyonel olarak ilerlemenize yardımcı olabilecek, yaşam standardınızı olumlu yönde etkileyebilecek insanlarla zaman geçirin.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021) - 3

Boğa

Evinize, sevdiklerinize para harcamaktan kaçının bugün. Keza siz zaten kendinizden başkasına para vermezsiniz o da ayrı mevzu.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021) - 4

İkizler

Kimsenin yapmak istediğiniz şeyi yapmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Gerekirse elinizi belinize koyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Evde veya özel hayatınızda geleceğiniz konusunda iyimser hissettiğinizden ve hedeflerinize ulaşacağınızdan emin olun, değişiklikler yapın.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021) - 6

Aslan

Etrafınızda meydana gelen değişiklikleri en iyi şekilde, makul bir şekilde ele alıp günü pozitif değerlendirin.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021) - 7

Başak

Önemli bir ilişkiyi beslemek ve finansal olarak ilerlemenize yardımcı olacak olumlu planlar yapmak için ekstra zaman ayırın.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021) - 8

Terazi

Hayal gücünüzü kullanın ve benzersiz, ulaşılabilir veya başkaları tarafından desteklenen bir plan oluşturmaya bakın bugün.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021) - 9

Akrep

Zamanınızı ve çabanızı olumlu değişime ayırın. Şimdi yaptığınız şey, gelecek ayın nasıl gelişeceğinin haritasını çıkaracak önünüze.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021) - 10

Yay

Büyük düşünün, ancak bütçeyi aşmayın veya gerçekçi olmayan bir şey yapmaya çalışmayın. Sabır ve pratiklik gerekli olacaktır.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Kafanız karışık olabilir bugün. Çok ciddi dikkat isteyen konularda iki kere kontrol edin işinizi. Bol su için.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021) - 12

Kova

Bir sonraki hamlenizi paylaşmayın, sadece devam edin ve gerçekleştirin. Disiplinli ve kararlıysanız, şans elinizin altında.

Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021) - 13

Balık

Ne yapmak istediğinizi ve nasıl ilerlemeyi planladığınızı çevrenizle ve özellikle ailenizle paylaşabilirsiniz.

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