Günlük burç yorumları (29 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 29.11.2021 - 00:22
12:00’ye kadar ay boşlukta.
Öğlene kadar ne yapmamanız gerektiğini biliyorsunuz. Yeni, sıfırdan bir işe kalkışmayın!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Profesyonel olarak ilerlemenize yardımcı olabilecek, yaşam standardınızı olumlu yönde etkileyebilecek insanlarla zaman geçirin.
Boğa
Evinize, sevdiklerinize para harcamaktan kaçının bugün. Keza siz zaten kendinizden başkasına para vermezsiniz o da ayrı mevzu.
İkizler
Kimsenin yapmak istediğiniz şeyi yapmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Gerekirse elinizi belinize koyabilirsiniz.
Yengeç
Evde veya özel hayatınızda geleceğiniz konusunda iyimser hissettiğinizden ve hedeflerinize ulaşacağınızdan emin olun, değişiklikler yapın.
Aslan
Etrafınızda meydana gelen değişiklikleri en iyi şekilde, makul bir şekilde ele alıp günü pozitif değerlendirin.
Başak
Önemli bir ilişkiyi beslemek ve finansal olarak ilerlemenize yardımcı olacak olumlu planlar yapmak için ekstra zaman ayırın.
Terazi
Hayal gücünüzü kullanın ve benzersiz, ulaşılabilir veya başkaları tarafından desteklenen bir plan oluşturmaya bakın bugün.
Akrep
Zamanınızı ve çabanızı olumlu değişime ayırın. Şimdi yaptığınız şey, gelecek ayın nasıl gelişeceğinin haritasını çıkaracak önünüze.
Yay
Büyük düşünün, ancak bütçeyi aşmayın veya gerçekçi olmayan bir şey yapmaya çalışmayın. Sabır ve pratiklik gerekli olacaktır.
Oğlak
Kafanız karışık olabilir bugün. Çok ciddi dikkat isteyen konularda iki kere kontrol edin işinizi. Bol su için.
Kova
Bir sonraki hamlenizi paylaşmayın, sadece devam edin ve gerçekleştirin. Disiplinli ve kararlıysanız, şans elinizin altında.
Balık
Ne yapmak istediğinizi ve nasıl ilerlemeyi planladığınızı çevrenizle ve özellikle ailenizle paylaşabilirsiniz.