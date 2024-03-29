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Günlük burç yorumları (29 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 29 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (29 Mart 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün akşam saatlerine kadar ay akrepteki seyahatine devam edecek. Sabah saatlerinde Uranüs ile karşıtlık pozisyonda bulunması duygularımızın değişmesine sebep olacak, güven saran olayların yaşanmasına neden olabilir. Ay’ın gün içinde Neptün ile olumlu etkileşimde olması inandığımız değerler konusunda kararlılığımızı ve gücümüzü ortaya koyabilmemiz için ilahi işaretleri görmemiz için destekliyor.

Akşam saatlerinde Ay’ın Yay burcuna geçişi öncesinde başlayan ayın boşluktaki durumu, öğrenmeye çalıştığımız bilgilerin, araştırdığımız şeylerin sonuçsuz kalabileceğini gösteriyor. Harekete geçmek güç olabilir, uyuşmuş gibi hissedebiliriz. Ancak yarın gücümüzü tekrar fark edecek ve harekete geçmemiz için bir kıvılcım göreceğiz. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (29 Mart 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün finansal anlamda ani kayıplar yaşayabilirsiniz. Kendinizi güvensiz hissettiğiniz kişi ve olaylardan geri çekebilirsiniz. Bir süredir kendinize sakladığınız duyguları açık etmek anlatmak isteyebilirsiniz. Özellikle gerilim hissettiğiniz konularda kendinizi tutmak zor olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün partnerinizle veya ortaklarınızda gerilimli duygular içinde kalabilirsiniz. Güveninizi sarsacak yaklaşımlar bulunduğunuz ortamı terk etmenize ve ani tepkiler vermenize neden olabilir. Ortaklı yürütülen işler, fikirler konusunda ayrılıklar olabilir.  

Günlük burç yorumları (29 Mart 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün çalışma hayatınızla ilgili, beraber çalıştığınız insanlar ile bir araya gelebilir. Fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Aynı fikir veya doğrultuda olmadığınız konular üzerine duygusal kırgınlıklar yaşayabilişlersiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, aşk hayatınızda değişen duygular ile mücadele etmeniz gerekebilir. Çocuklar veya aşk yaşadığınız insan ile ilgili güveninizi sarsacak durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak sevgi dolu yanınız ve merhametli yönünüz olayları iyileştirmenize yardım edecek. 

Günlük burç yorumları (29 Mart 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün ev yaşamınız ve aile yaşamınız arasında seçim yapmanız gereken konular meydana gelebilir. Değişen koşullar sağlam zemin arayışınızı tetikleyebilir, ailenizden güvenebileceğiniz insanlar ile bir arada olmak isteyebilirsiniz. Kariyeriniz ve geleceğiniz ile ilgili duyduğunuz korkuları yenebilmek adına yeni motivasyonlar geliştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Mart 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün yakın çevrenizdeki insanlar ile fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Karşılaştığınız konularda kendi fikirlerinizi anlatabilmek adına gerilimler yaşanabilir. Yolculuklar, seyahatler konusunda değişiklikler meydana gelebilir, eğitim hayatınızla ilgili eğitmen, ortam değişimleri yaşanabilir. 

Günlük burç yorumları (29 Mart 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün kazançlarınızın düşmesi veya yatırımlarınız konusunda ani kayıpların yaşayabilir ve hiç beklemediğiniz bir yerden yardım alabilirsiniz. Bugün çok sevdiğiniz bir şeye sahip olmak için harcama yapabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (29 Mart 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün duygularınızı ifade etmek isteyecek ve güveninizi kaybettiğiniz ilişkiler ile ilgili bir vedalaşma süreci yaşayacaksınız. Kendinizi anlatmak ve artık değişim rüzgarları içinde olduğunuzu herkese ifade etmek isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Mart 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün bir süredir içinizde taşıdığınız duyguları, hislerinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Kadınlar ile aranızda anlaşmazlıklar çıkabilir, beraber çalıştığınız insanlar ile yol ayrımı yaşayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Mart 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün etrafınızdaki insanlar, sosyal çevrenizle ilgili konularla ilgileneceksiniz. Arkadaşlarınız, dostlarınız ile farklı fikirlere sahip olmak belki de yaptığınız iş ile ilgili gelişim sağlayacak araçlar ortaya çıkartabilir. Bugün insanları dinlemek ve fikirlerinin ne olduğunu ve faydalarının ne olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz.   

Günlük burç yorumları (29 Mart 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün çalışma hayatınız ve aile yaşantınızla ilgili denge oluşturmakta güçlük çekebilirsiniz. Aile içinde oluşan değişime uyum sağlamakta güçlük çekebilirsiniz. Kariyer ve çalışma hayatınızla ilgili finansal konularda iyi haberler alabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Mart 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün özgürlüğünüzün kısıtlandığınızı düşündüğünüz alanlarda isyan edebilirsiniz. Etrafınızdaki insanların hak ve adalet beklentisiyle ilgili denge sağlayıcı olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar ile fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz, fikirlerden öte sezgilerinizi dinlemeye özen göstermelisiniz.

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