Günlük burç yorumları (29 Mart 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün akşam saatlerine kadar ay akrepteki seyahatine devam edecek. Sabah saatlerinde Uranüs ile karşıtlık pozisyonda bulunması duygularımızın değişmesine sebep olacak, güven saran olayların yaşanmasına neden olabilir. Ay’ın gün içinde Neptün ile olumlu etkileşimde olması inandığımız değerler konusunda kararlılığımızı ve gücümüzü ortaya koyabilmemiz için ilahi işaretleri görmemiz için destekliyor.

Akşam saatlerinde Ay’ın Yay burcuna geçişi öncesinde başlayan ayın boşluktaki durumu, öğrenmeye çalıştığımız bilgilerin, araştırdığımız şeylerin sonuçsuz kalabileceğini gösteriyor. Harekete geçmek güç olabilir, uyuşmuş gibi hissedebiliriz. Ancak yarın gücümüzü tekrar fark edecek ve harekete geçmemiz için bir kıvılcım göreceğiz.