Günlük burç yorumları (29 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün Ay kova burcundaki seyahatine devam ediyor. Bağımsızlaşmak, bağlılıklardan kurtulmak, özgürleşme isteğimiz yoğunlaşabilir. Gün içinde Ay-Merkür ve Ay-Uranüs dik açıları gerçekleşecek, kazalar ve yanlış anlaşılmalara açık bir gün olabilir. Duygularımızı ifade ederken yanlış anlaşılabilir ve iletişim konusunda yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek diyaloglar içinde kalabiliriz. Trafikte yaşanacak tartışmalar ve kavgalara karışmamaya özen göstermelisiniz.