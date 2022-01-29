Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 29.01.2022 - 06:11 | Son Güncelleme : 29.01.2022 - 10:07
12.08’e kadar Ay yine boşlukta.
Öğleden sonra para harcamalarına hayli dikkat etmenizde fayda var. Zor zamanlar ama geçecek.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İş konusunu bugün rafa kaldırın ve kredi kartınızı kimsenin erişemeyeceği bir yere kaldırın derim. Dikkatli olun bu konuda.
Boğa
Bugün zamanınızın çoğunu şikâyet dinleyerek ve düzgün çalışmayan şeyleri düzeltmek için geçirebilirsiniz. Yapılması gerekeni yapın yeter.
İkizler
Harika bir fikriniz var ama onunla ne yapacağınızı gerçekten bilmiyor olabilirsiniz. Çevrenizdeki çok bilmişler hata yapmanıza neden olabilir.
Yengeç
Kendinizi bugün onun bunun işini yaparken, sorumluluklarını devralmış bir halde bulmanız olası. Kullandırtmayın kendinizi.
Aslan
Bugünü kesinlikle ben bilirim edalarında yaşayarak geçirmeyin olur mu? Çünkü bu durum sıkıntılar yaratabilir.
Başak
Ortalığı toparlamak, biraz temizlik yapmak için ideal bir gün. Sevgiliniz varsa ilişkinizi küvete yatırıp şöyle bir çitileyebilirsiniz.
Terazi
Cuma gününde aklınız kalmasın artık. Asıl bugüne bakın. Geriye bakarak yürünmeyeceğini bir kere daha öğretmeyin kendinize.
Akrep
Çocuklar veya yaşlılarla ilgili acil konularda halletmek zorunda kalacağınız konular bugün kapınızı çalabilir. Mümkün olduğunca bugün anlayışlı olun derim.
Yay
Profesyonel olarak iyi bir şeyden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, yolunuzu ve aklınızı bugün temizlemeniz gerekebilir. Her lafa inanmayın.
Oğlak
Gereksiz atılımlar içinde olmamaya gayret etmenizde fayda var. Çünkü lüzumsuz işlere çekilebilirsiniz bugün. Zamanı iyi kullanın.
Kova
Neye ne kadar sahip olup olmadığınızın bir dökümünü yapıp gerçek ihtiyaçlarınızı belirlemek için ideal bir gün.
Balık
Finansal planlama sizi ağ kurmak ve teklifler sunmak için daha iyi bir konuma getirecek gibi görünmekte bugün. Tatil matil demeyin çalışın.