Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 29.01.2022 - 06:11 | Son Güncelleme : 29.01.2022 - 10:07

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022) - 1

12.08’e kadar Ay yine boşlukta.

Öğleden sonra para harcamalarına hayli dikkat etmenizde fayda var. Zor zamanlar ama geçecek.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022) - 2

Koç

İş konusunu bugün rafa kaldırın ve kredi kartınızı kimsenin erişemeyeceği bir yere kaldırın derim. Dikkatli olun bu konuda.

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022) - 3

Boğa

Bugün zamanınızın çoğunu şikâyet dinleyerek ve düzgün çalışmayan şeyleri düzeltmek için geçirebilirsiniz. Yapılması gerekeni yapın yeter.

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022) - 4

İkizler

Harika bir fikriniz var ama onunla ne yapacağınızı gerçekten bilmiyor olabilirsiniz. Çevrenizdeki çok bilmişler hata yapmanıza neden olabilir.

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Kendinizi bugün onun bunun işini yaparken, sorumluluklarını devralmış bir halde bulmanız olası. Kullandırtmayın kendinizi.

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022) - 6

Aslan

Bugünü kesinlikle ben bilirim edalarında yaşayarak geçirmeyin olur mu? Çünkü bu durum sıkıntılar yaratabilir.

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022) - 7

Başak

Ortalığı toparlamak, biraz temizlik yapmak için ideal bir gün. Sevgiliniz varsa ilişkinizi küvete yatırıp şöyle bir çitileyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022) - 8

Terazi

Cuma gününde aklınız kalmasın artık. Asıl bugüne bakın. Geriye bakarak yürünmeyeceğini bir kere daha öğretmeyin kendinize.

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022) - 9

Akrep

Çocuklar veya yaşlılarla ilgili acil konularda halletmek zorunda kalacağınız konular bugün kapınızı çalabilir. Mümkün olduğunca bugün anlayışlı olun derim.

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022) - 10

Yay

Profesyonel olarak iyi bir şeyden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, yolunuzu ve aklınızı bugün temizlemeniz gerekebilir. Her lafa inanmayın.

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Gereksiz atılımlar içinde olmamaya gayret etmenizde fayda var. Çünkü lüzumsuz işlere çekilebilirsiniz bugün. Zamanı iyi kullanın.

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022) - 12

Kova

Neye ne kadar sahip olup olmadığınızın bir dökümünü yapıp gerçek ihtiyaçlarınızı belirlemek için ideal bir gün.

Günlük burç yorumları (29 Ocak 2022) - 13

Balık

Finansal planlama sizi ağ kurmak ve teklifler sunmak için daha iyi bir konuma getirecek gibi görünmekte bugün. Tatil matil demeyin çalışın.

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