Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 29 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024) - 1

Bugün sabah saatlerinde Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor ve ilk teması Plüton ile gerçekleşecek. Gün boyu Ay ve Plüton arasında gerçekleşecen bu dik açının etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. Derinlere inmek ve kimsenin fark etmediği gerçekleri aramak, kendi gerçekliğimizle tanışmak bugünün konuları olacak. Bugün etrafımızdaki insanlardan uzak kalmak isteyebiliriz, ya da çok sevdiğimiz birine veda etmemiz gerekebilir. Bir insanın, bir olayın, bir canlının bizde bıraktığı duyguların derinlerine inmek isteyebiliriz. Daha çok iç dünyamızda olacağımız bir gün bizleri bekliyor. 

 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün bir arkadaşınızdan gelecek bir haber ile geçmişi ve yaşadıklarınızı düşünebilirsiniz. Bir yandan duygularınızla başa çıkmaya çalışırken diğer tarafta finansal krizlerle başa çıkmaya çalışacaksınız. 

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa,  bugün partneriniz veya ortaklarınızla bir yol ayrımına gelebilecek kadar gergin hissedebilirsiniz. Kariyer ve ortaklıklar konusunda uzlaşı sağlamak kolay olmayabilir ancak karşılaştığınız durum her neyse sizi geliştirmek ve büyütmek için olacak. 

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün bitirmek istediğiniz işler için çalışma arkadaşlarınız ile bir araya gelebilirsiniz. Çalışma alanınızda size haksızlık edildiğini düşündüğünüz konular ile karşılaşabilirsiniz. İşinizle ilgili derin bir çalışma yapıp, ilerleyen haftalarda güzel bir başlangıç yapmak adına fırsatlar oluşturabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün partnerinizle bazı gerilimler yaşanabilir ancak yine de gelecek ile ilgili plan yapacaksınız. Çocukları olan yengeçler için bazı sağlık sorunları meydana gelebilir. Tatil planları yapmak, eğitim konusunda araştırma yapmak için uygun bir gün olacaktır.

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan,  bugün aile ve ev yaşantınızla ilgili krizlere çözüm arayışınız yükselecek. Eşinizle günün ilk saatlerinde harcamalar, borçlar sebebiyle geriliminiz artabilir. 

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak,  bugün yakın çevrenizdeki insanlar, çalışma arkadaşlarınızla gerilimler yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde trafikte dikkatli olmalısınız. 

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün maddi kaynaklar, yatırımlar, harcamalar ile daha yakından ilgileneceksiniz. Özellikle iş yatırımlarınızla ilgili konular daha çok gündeminizde olacak. Sağlıkla ilgili harcamalar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün kendi bakımınızla ilgileneceksiniz ancak bazı şeyler yolunda gitmeyebilir. Özellikle duygusal olarak kendinizi ifade ederken gerilimli tartışmalar içinde bulabilirsiniz. Aile içinde çözmeniz gereken sorunlar meydana gelebilir. 

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün arkadaşlarınızla dertleşerek iç dünyanızdaki dengeyi sağlamaya çalışabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar ile iletişim kurmakta güçlük çekebilir, ticari anlaşmalar, sözleşmeler ile ilgili beklenmedik krizler yaşayabilirsiniz. Derinlerde sizi hüzünlendiren konuları anlatmakta güçlük çekebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün arkadaşlarınız, sosyal çevrenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edecek. Arkadaşlarınızla aranızda duygusal krizler yaşanabilir. Özellikle iş ve kariyer hayatınızda beraber olduğunuz insanlar ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. 

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova,  bugün otorite konumundaki kişiler ile sorunlar büyüyebilir. Iş ve kariyer hayatınızda kriz yönetimi ön planda olacak. Kendi kariyer planlarınızı anlatmak durumunda kalabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, seyahatler yolculuklar konusu gününüzü meşgul ederken, hukuk bağlantılı işlerinizde krizler meydana gelebilir.

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