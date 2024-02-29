Günlük burç yorumları (29 Şubat 2024)

Bugün sabah saatlerinde Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor ve ilk teması Plüton ile gerçekleşecek. Gün boyu Ay ve Plüton arasında gerçekleşecen bu dik açının etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. Derinlere inmek ve kimsenin fark etmediği gerçekleri aramak, kendi gerçekliğimizle tanışmak bugünün konuları olacak. Bugün etrafımızdaki insanlardan uzak kalmak isteyebiliriz, ya da çok sevdiğimiz birine veda etmemiz gerekebilir. Bir insanın, bir olayın, bir canlının bizde bıraktığı duyguların derinlerine inmek isteyebiliriz. Daha çok iç dünyamızda olacağımız bir gün bizleri bekliyor.