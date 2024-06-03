Günlük burç yorumları (3 Haziran 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, gezegen diziliminin başladığı bugün enerjimiz de belirli alanlarda kendini göstermeye başlayacak. Sabah saatlerinde 09:12 itibariyle Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Duygusal açıdan daha çok güvenli alanlarda kalmayı tercih edebiliriz. Ancak Ay’ın ilk temas halinde olduğu Plüton’un manipülatif etkilerinden sıyrılmayı başarmamız gerekli. Merkür’ün de ikizler burcuna geçiş yaptığı bugün daha çok zihinsel aktiviteler gündemimizi oluşturacak. İlişkiler, eğitim, hukuk, adalet konuları önümüzdeki 2 hafta boyunca daha fazla konuşulacak.