Günlük burç yorumları (3 Şubat 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 3 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bugün son bir aydır başlayıp bitiremediğimiz işlerin bitirebilmesi için en uygun gün. Ani, beklenmedik değişimler yaşansa bile yoğunlaştığımız işlerden sonuç elde edebiliriz. Ay, Uranüs ve Güneş arasında oluşan gerilimli açı sarsıntılara neden olabilir. Bizi sarsacak olaylar meydana gelebilir.