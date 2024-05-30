Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, güne Ay’ın Balık burcundaki transiti ile başlıyor. Sabah saatlerinde duygularımızı abartılı yaşayabilir, harcamalarımızı abartılı yapabilir, yemek yeme isteğimiz oldukça yüksek olabilir. Melankoli duygu durumunun yüksek olacağı bugün artık yarım kalan işlerimizi bitirmek adına hareket edeceğimizi gösteriyor. Bugün gelişme sürecinde olan pek çok işimizi hayal gücümüz ile tamamlamaya gayret göstereceğiz. Mars ile Chiron kavuşum etkisi devam ederken, fiziksel yaralanmalara, baş bölgesi ile ilgili sağlık sorunlarına dikkat etmelisiniz. Merkür ile Uranüs kavuşuma doğru ilerlerken hayallerimizin bir sınırı olmayabilir, fikirlerimizi hızlıca hayata geçirebilmek adına hareket edeceğiz.