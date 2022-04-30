Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 30.04.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022) - 1

Bugün 23.27’de Boğa burcunda bir yeniay yaşanıyor. Bu yeniay aynı zamanda bir güneş tutulmasını da içeriyor. Finansal ve maddi konularda yoğun güvence isteği duyabilir, sabırsızlık yaşayabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022) - 2

Koç

Düşüncesiz ifadeler yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Para kazanma şeklinizi değiştirmek ve geliştirmek için çaba sarf edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022) - 3

Boğa

İnatçı yapınızdan dolayı attığınız adımlardan emin olmalısınız. Girişim ve çalışmalarınızın karşılığını uzun vadede alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022) - 4

İkizler

İçsel korkularınızı adeta süzgeçten geçirmenizi tavsiye ederim. Maddi kaynaklı problemler canınızı sıkabilir.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Daha alıcı ve daha talepkâr olabilirsiniz. Süreçten ziyade sonuç odaklı olmanızda yarar var.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022) - 6

Aslan

Toplumsal imajınız ve mesleğinizle ilgili olumlu ve kalıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz durumlar olası.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022) - 7

Başak

Haklı olduğunuz dava ve durumlarda şans sizden yana. Manevi değerlerinizi yeniden şekillendirmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022) - 8

Terazi

Kendinizi daha çok yansıtmak için dönüşüme gidebilir, hayatınızda kalıcı değişiklikler yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022) - 9

Akrep

İlişkilerinizi ve ortaklıklarınızı resmiyete dökmek için çalışabilirsiniz. Uzun soluklu işler peşinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022) - 10

Yay

Sağlığınıza yönelik iyileştirmeler ve daha rahat bir para kazanma arayışı içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Evinizde ailenizle sakin ve huzurlu bir günün peşinde olabilirsiniz. Keyfinizi bozan ve huzurunuzu kaçıran etkileri azaltmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022) - 12

Kova

Anılarınızdan ve tecrübelerinizden yola çıkarak bugüne daha iyi bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Aile bağlarına daha çok ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022) - 13

Balık

Öylesine ettiğiniz sohbetler zihninizde yer edebilir, kendi içinizde bir şeyleri halletmenize fayda sağlayabilir.

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