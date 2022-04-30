Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 30.04.2022 - 00:00
Bugün 23.27’de Boğa burcunda bir yeniay yaşanıyor. Bu yeniay aynı zamanda bir güneş tutulmasını da içeriyor. Finansal ve maddi konularda yoğun güvence isteği duyabilir, sabırsızlık yaşayabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Düşüncesiz ifadeler yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Para kazanma şeklinizi değiştirmek ve geliştirmek için çaba sarf edebilirsiniz.
Boğa
İnatçı yapınızdan dolayı attığınız adımlardan emin olmalısınız. Girişim ve çalışmalarınızın karşılığını uzun vadede alabilirsiniz.
İkizler
İçsel korkularınızı adeta süzgeçten geçirmenizi tavsiye ederim. Maddi kaynaklı problemler canınızı sıkabilir.
Yengeç
Daha alıcı ve daha talepkâr olabilirsiniz. Süreçten ziyade sonuç odaklı olmanızda yarar var.
Aslan
Toplumsal imajınız ve mesleğinizle ilgili olumlu ve kalıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz durumlar olası.
Başak
Haklı olduğunuz dava ve durumlarda şans sizden yana. Manevi değerlerinizi yeniden şekillendirmek isteyebilirsiniz.
Terazi
Kendinizi daha çok yansıtmak için dönüşüme gidebilir, hayatınızda kalıcı değişiklikler yapabilirsiniz.
Akrep
İlişkilerinizi ve ortaklıklarınızı resmiyete dökmek için çalışabilirsiniz. Uzun soluklu işler peşinde olabilirsiniz.
Yay
Sağlığınıza yönelik iyileştirmeler ve daha rahat bir para kazanma arayışı içinde olabilirsiniz.
Oğlak
Evinizde ailenizle sakin ve huzurlu bir günün peşinde olabilirsiniz. Keyfinizi bozan ve huzurunuzu kaçıran etkileri azaltmanız mümkün.
Kova
Anılarınızdan ve tecrübelerinizden yola çıkarak bugüne daha iyi bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Aile bağlarına daha çok ihtiyaç duyabilirsiniz.
Balık
Öylesine ettiğiniz sohbetler zihninizde yer edebilir, kendi içinizde bir şeyleri halletmenize fayda sağlayabilir.