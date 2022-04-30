Günlük burç yorumları (30 Nisan 2022)

Bugün 23.27’de Boğa burcunda bir yeniay yaşanıyor. Bu yeniay aynı zamanda bir güneş tutulmasını da içeriyor. Finansal ve maddi konularda yoğun güvence isteği duyabilir, sabırsızlık yaşayabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)