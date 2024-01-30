Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 30 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024) - 1

Bugün 02:19 ile 11:04 arasında ay boşlukta olacak, detaylara boğulup yapacağımız işlerden sonuç almakta güçlük çekebiliriz. Öğlen 12:30 sonrasında gücümüzü toparlayıp dengemizi sağlayacağız. Bugün Ay ile Venüs ile dik açısına yaklaşırken ilişkilerde gerginlik oluşabilir. Maddi kayıplar yaşamamak adına dikkatli adımlar atmakta fayda var.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün işinizle ilgili karşınıza çıkan detaylar sonuca ulaşmanızda size zorluklar çıkarabilir. Öğle saatlerinden sonra ortaklıklar ve partnerinizle ilgili konularla ilgileneceksiniz. Partneriniz veya ortağınız aracılığıyla yapacağınız harcamalara dikkat etmelisiniz, sizi zarar uğratacak girişimlerde bulunabilirler. Yatırım ve harcamalar konusunda kendi kararlarınızı uygulamanız daha sağlıklı olacaktır. 

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün öğle saatlerine kadar âşık olduğunuz insan ile ilgili konularda karar vermekte, duygularınızı ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz. Yatırımlar ve mali konularda karar almak için öğle saatlerine kadar beklemelisiniz. Öğle saatlerinden sonra aynı ortamda çalıştığınız insanlar, çalışanlarınızla ilgili hukuki konular, eğitimler gündeminize gelebilir. Beraber çalıştığınız kadınlarla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün öğle saatlerine kadar evden çıkmakta zorlanabilirsiniz, ev ve aile içinde ilgilenmeniz gereken konular sizi oyalayabilir. Öğle saatlerinden sonra aşk hayatınızda denge oluşturmak adına çaba sarf edebilirsiniz. Çocuklarınızın eğitim hayatıyla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Harcamalar ve yatırımlar konusunda alacağınız kararlara dikkat etmelisiniz. 

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün öğle saatlerine kadar kardeşler, yakın akrabalar ile iletişim konusunda yol almak zor olabilir. Kısa yolculuklar esnasında birtakım engeller ile karşılaşabilirsiniz. Öğle saatlerinden sonra ev ve aile yaşantınızla ilgili denge oluşturmak insanlar arasındaki iletişim konusunda gerilimler yaşanabilir. 

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün öğle saatlerine kadar beklediğiniz ödemeler detay prosedürler nedeniyle gecikebilir. Öğle saatlerinden sonra yakın çevreniz ve partnerinizle ilgili konularla ilgileneceksiniz. İşinizle ilgili yeni anlaşmalar yapılabilir veya yapılan anlaşmaların gözden geçirilmesi gerekebilir.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün öğle saatlerine kadar hazırlanmak, bir yere yetişmek gibi telaşınız varsa kendinizi zorlamayın. Çünkü bulunduğunuz yerden hareket etmek zor olabilir veya unuttuğunuz eşyalarınız olabilir. Öğle saatlerinden sonra iş yaşamınızla ilgili kazançlar konusu gündeminizde olacak. 

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün öğle saatlerine kadar duygu durumunuzu toplamakta zorlanabilirsiniz. Öğle saatlerinden sonra kendiniz dengeye gelseniz bile aile içinde yaşanan gerilimler bu dengenin bozulmasına neden olabilir. Aşk hayatınızla ilgili daha pozitif hissedeceğiniz bir gün olacak.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün yaşadığınız hayal kırıklıklarını düşünerek toparlanmakta güçlük çekebilirsiniz. Öğle saatlerinden sonra duygularınızı ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz, bu durum dışarıya gerginlik olarak yansıyabilir. Ailenizden destek almak sizi güçlü hissettirecektir. 

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, kariyeriniz ve geleceğiniz ile ilgili belirsizlikler öğle saatlerine kadar modunuzu toparlamanız konusunda güçlük çekmenize neden olabilir. Öğle saatlerinden sonra arkadaşlarınızla vakit geçirmek denge sağlamak açısından iyi gelebilir ancak tavsiye alırken mali durumunuzla ilgili karar almadan önce tekrar düşünmelisiniz. Belki de yakın çevreniz, kardeşlere, akrabalar ile görüşmek dengelenmeniz açısından önemli olabilir. 

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün öğle saatlerine kadar seyahat, eğitim planları konusunda atacağınız adımlar sonuçsuz kalabilir. Kariyerinizi etkileyecek kararlar için öğleden sonra hareket etmek daha doğru olacaktır.

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün ödemeler, krediler, sigortalar, miras konuları ile ilgili sonuç almakta güçlük çekebilirsiniz. Öğle saatlerinden sonra uzak akrabalar ile ilişkilerde gerilimler yaşanabilir. Eğitim ve seyahat konularıyla ilgilenecek bu konularla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Satın aldığınız şeylerin ederi verdiğiniz değerden yüksek olabilir. 

Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün öğle saatlerine kadar partneriniz ve ortaklarınızla ilgili konularda attığınız adımlar, beklentileriniz karşılık görmeyebilir. Öğle saatlerinden sonra ödemelere, borçlar konusunda planlamalar yapabilir. Sağlık konularına harcama yapabilirsiniz. 

DAHA FAZLA GÖSTER