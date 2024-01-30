Günlük burç yorumları (30 Ocak 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 30 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bugün 02:19 ile 11:04 arasında ay boşlukta olacak, detaylara boğulup yapacağımız işlerden sonuç almakta güçlük çekebiliriz. Öğlen 12:30 sonrasında gücümüzü toparlayıp dengemizi sağlayacağız. Bugün Ay ile Venüs ile dik açısına yaklaşırken ilişkilerde gerginlik oluşabilir. Maddi kayıplar yaşamamak adına dikkatli adımlar atmakta fayda var.