Günlük burç yorumları (31 Mart 2024)

Sevgili astroloji seveler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün duygusal olarak kısıtlanmış ve gelecek endişelerimizin arttığını hissedebilirsiniz. Satürn ile ay arasındaki olumsuz açı duygularımızın bastırılıyormuş gibi hissetmemize sebep olabilir. Merkür retro öncesi günleri yaşadığımız için yeni kararlar almak yerine durup düşünmemiz ve dinlememiz gereken zamanlardan geçtiğimizi de hatırlatmak isterim. Fikirlerinizle kimlerle ayrışıyorsunuz karşınızdaki insanları tam anlamıyla dinlediniz mi, anladınız mı buna emin olarak hareket etmekte fayda var.