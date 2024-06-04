Günlük burç yorumları (4 Haziran 2024)

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün kardeşleriniz veya yakın akrabalarınızla ilgili konularda sizi güvende hissettirecek durumlar meydana gelebilir. Aile ve ev yaşamınızla ilgili koşturma halinde olabilirsiniz. Yeni bir sözleşme yapmak, anlaşma yapmak gibi konular gündeminizde olabilir. Ev kiralama, ev değişimi ile ilgili konular önceliğinizde olabilir.