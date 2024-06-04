Günlük burç yorumları (4 Haziran 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 4 Haziran 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün tüm gün Ay Boğa burcundaki hareketine devam edecek. Satürn ile arasındaki olumlu açı duygusal açıdan daha istikrarlı hissetmemize yardım edecektir. Merkür, Jüpiter, Venüs ve Güneş’in ikizler burcunda olması konuşmak ve iletişim kurma konularının daha yoğun olacağını ve zihnimizin hiç duramayacağını gösteriyor.