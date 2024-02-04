Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 4 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bugün sabah saatlerinde ay boşlukta olacak, hayatımızla ilgili almamız gereken önemli kararlarda öğle saatlerini beklemek daha doğru olacaktır. Ancak bugün aktif olacak olan Ay-Satürn karesi duygusal olarak hareket etme konusunda bizi kısıtlayabilir. Sanatsal ve duygusal yönlerin daha ön plana çıktığı bir gün olacak.