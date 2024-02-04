Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 4 Şubat 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024) - 1

Bugün sabah saatlerinde ay boşlukta olacak, hayatımızla ilgili almamız gereken önemli kararlarda öğle saatlerini beklemek daha doğru olacaktır. Ancak bugün aktif olacak olan Ay-Satürn karesi duygusal olarak hareket etme konusunda bizi kısıtlayabilir. Sanatsal ve duygusal yönlerin daha ön plana çıktığı bir gün olacak.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, sabah saatlerinde yapacağınız yolculuklar esnasında aksaklıklar olabilir bu nedenle sakin hareket etmenizde fayda var. Hayalleriniz konusunda sizi kısıtlamaya çalışan otorite figürleri veya iç sesinizle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, bugün hane içindeki maddi konuları analiz etmek isteyebilirsiniz. Duygusal açıdan karamsar hissedebileceğiniz haberler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, ortaklarınız veya partnerinizle ilgili uzlaşı sağlamakta güçlük çekebilirsiniz. Fikirlerinizin önemsenmediğini ve sürekli olarak karşıt argümanların ortaya atıldığı, zaman zaman gerilimin arttığı bir gün olabilir.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, bugün duygusal açıdan kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sağlığınız ve günlük rutinlerinizle ilgileneceksiniz. Arkadaşlarınızla yaptığınız planları iptal etmek durumunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan, bugün ilişkinizle ilgili duygularınızı gözden geçirecek ve sizi kısıtladığını düşündüğünüz kişi ve olaylardan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşünebilir ve gün içinde pek çok plan değişikliği yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, bugün evde durmaktan çok sıkılabilirsiniz. Dışarı çıkmak ve özgürlüğünüzü hissetmek isteyeceksiniz. Ev ve aile içinde gergin bir gün olabilir, dışarı çıkıp eğlenmeye çalışın.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi, bugün yaptığınız kısa seyahat programlarında yorulabilir veya sürekli değişen planlara uyum sağlamaya çalışabilirsiniz. Değerli eşyalarınıza sahip çıkın, bugün kayıplar yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep, bugün bol bol para ve finans konuşacaksınız. Yatırım araçlarıyla ilgili yaşadığınız kayıpları değerlendirebilirsiniz. Partnerinizden beklediğiniz önem ve değeri göremediğinizi hissedebilirsiniz. Yakın çevrenizin yardımı ile olayları daha gerçekçi ele alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, bugün kişisel bakımınız, duygularınızla ilgilenmek isteyeceksiniz. Dışarı çıkmak ve insanlarla sosyalleşmek, açık hava bulunmak isteyebilirsiniz. Evde yapılan plan ve programlara uyum sağlamakta güçlük çekebilirsiniz. Sizi kısıtladığını düşündüğünüz duygu ve düşüncelerden uzaklaşacaksınız.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak, bugün iç dünyanıza dönecek, değişen duygularınız ve fikirlerinizi tartmaya çalışacaksınız. Aşk hayatı ve çocuklar açısında keyifli yaşanacak bir gün olacaktır.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova, bugün sosyalleşecek, arkadaşlarınızla görüşecek yaşanan kalp kırıklıklarını tamir etmek isteyeceksiniz. Hayatınızdaki kadın figürlerinin desteğini hissedeceksiniz.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık, bugün siz hiç hareket etmek istemeseniz de kaderinizde yaşananlar harekete geçmeniz için sizi zorlayabilir.  Olaylara daha dışardan bakmanız, doğru kararlar alabilmeniz açısından kritik olacak. İşinizle ilgili seyahat planlayabilir, yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER