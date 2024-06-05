Günlük burç yorumları (5 Haziran 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün sabah saatlerinde Ay-Uranüs kavuşumu ile başlıyoruz. Duygusal değişimlerin ve güvensizlik hissinin yoğun olduğu bir süreç yaşanabilir. 11:37 itibariyle Ay ikizler burcuna geçiş yapıyor, konuşmak, iletişim kurma isteğimiz yüksek olacak. Ay’ın Jüpiter ve Merkür ile bağlantı kurması, bilgiye ulaşmak, anlaşma, sözleşme, eğitim konularının daha fazla gündemde olabileceğini gösteriyor.