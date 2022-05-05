Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 05.05.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022) - 1

Ay Yengeç burcuna geçiş yaptı. Ev ve aile ile ilgili her şey gündeminizde olabilir. Kişisel kaygılarınızı diğer insanlara yansıtabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022) - 2

Koç

Ailenizin duygularına ayna olabilir, daha kolay anlayış sunabilir ve empatide bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Geçmiş, kapınızı çalabilir. Eski arkadaşlar ve eskimeyen anılar gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Maddi kaygılarınızı giderecek beklenmedik kazançlar söz konusu. Yapmak istediğiniz harcamalar için çeşitli imkânlar elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Yaratıcılığınız ve güçlü kapasiteniz bugün başarılı olmanıza yardımcı olur. Benliğinizi anlamanızı sağlayacak işaretler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Olan bitenin ardında neler olduğunu bilebilir, bunun verdiği huzurla sakin bir gün geçirebilirsiniz. Ebeveynlerinize daha düşkün olabilir, onları daha iyi anlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022) - 7

Başak

Olması muhtemel şeylere gösterdiğiniz tedbirli tutum yararınıza olabilir. Tuttuğunu koparan, aklına koyduğunu yapan tavrınız ile ödüllendirilmeniz olası.

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Popülarite ve dikey yönlü statü değişimi söz konusu. Ailenizden veya otoritenizdeki kadın figürlerinden destek görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Düşünsel anlamda yeni değer sistemlerini tanıyabilir, farklı kültürlerden etkilenebilirsiniz. Eğitim ve yurt dışı konuları gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022) - 10

Yay

Kazanılmamış kazançlar, gelirler konu olabilir. Varlığınıza yenilerini ekleyebilir veya eklemek adına değişikliklere gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Çalışmalarda verimlilik elde edebilir, dava ve duruşmalarda olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022) - 12

Kova

İş yerinizdekiler için örnek teşkil edebilirsiniz. Özel hayatınızdaki kadınlarla diyaloğunuz iş hayatınıza yansıyabilir.

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022) - 13

Balık

Rahat ve huzurlu bir günün peşinde olabilirsiniz. Maddi manevi problemleri göz ardı etmenizi sağlayacak güzelliklerle karşılaşabilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER