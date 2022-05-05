Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 05.05.2022 - 00:00
Ay Yengeç burcuna geçiş yaptı. Ev ve aile ile ilgili her şey gündeminizde olabilir. Kişisel kaygılarınızı diğer insanlara yansıtabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ailenizin duygularına ayna olabilir, daha kolay anlayış sunabilir ve empatide bulunabilirsiniz.
Boğa
Geçmiş, kapınızı çalabilir. Eski arkadaşlar ve eskimeyen anılar gündeme gelebilir.
İkizler
Maddi kaygılarınızı giderecek beklenmedik kazançlar söz konusu. Yapmak istediğiniz harcamalar için çeşitli imkânlar elde edebilirsiniz.
Yengeç
Yaratıcılığınız ve güçlü kapasiteniz bugün başarılı olmanıza yardımcı olur. Benliğinizi anlamanızı sağlayacak işaretler alabilirsiniz.
Aslan
Olan bitenin ardında neler olduğunu bilebilir, bunun verdiği huzurla sakin bir gün geçirebilirsiniz. Ebeveynlerinize daha düşkün olabilir, onları daha iyi anlayabilirsiniz.
Başak
Olması muhtemel şeylere gösterdiğiniz tedbirli tutum yararınıza olabilir. Tuttuğunu koparan, aklına koyduğunu yapan tavrınız ile ödüllendirilmeniz olası.
Terazi
Popülarite ve dikey yönlü statü değişimi söz konusu. Ailenizden veya otoritenizdeki kadın figürlerinden destek görebilirsiniz.
Akrep
Düşünsel anlamda yeni değer sistemlerini tanıyabilir, farklı kültürlerden etkilenebilirsiniz. Eğitim ve yurt dışı konuları gündeme gelebilir.
Yay
Kazanılmamış kazançlar, gelirler konu olabilir. Varlığınıza yenilerini ekleyebilir veya eklemek adına değişikliklere gidebilirsiniz.
Oğlak
Çalışmalarda verimlilik elde edebilir, dava ve duruşmalarda olumlu sonuçlar alabilirsiniz.
Kova
İş yerinizdekiler için örnek teşkil edebilirsiniz. Özel hayatınızdaki kadınlarla diyaloğunuz iş hayatınıza yansıyabilir.
Balık
Rahat ve huzurlu bir günün peşinde olabilirsiniz. Maddi manevi problemleri göz ardı etmenizi sağlayacak güzelliklerle karşılaşabilirsiniz.