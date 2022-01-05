Günlük burç yorumları (5 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 00:02
Beden ve akıl ayrı yollarda.
Hayallere dalabilir. Aşk için hazır hissedebilirsiniz kendinizi.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Neler olup bittiğini sorgulayabilir ve önerilerde bulunabilirsiniz, ancak talepte bulunmayın. Sadelik ve ölçülülük size iyi gelecektir.
Boğa
Fikirlerinizde düşünceli ve açık olun. İşte ve parada barışın korunmasına yardımcı olacaksa uzlaşmaya istekli olun.
İkizler
İşle ilgilenmeniz gerektiğinde öfkenizin ortaya çıkmasına izin vermeyin. Bugün kendinize ve yeteneklerinize güvenin.
Yengeç
Bugün nazik bir jest, bir hediyeden daha değerli olacaktır. Sizin ve başkaları için neyin önemli olduğunu gözden kaçırmayın.
Aslan
Bugün iyi enerjiniz olacak, bu yüzden onu akıllıca kullandığınızdan emin olun. Ne kadar başarabileceğinize odaklanın.
Başak
Bugün yaratıcılığınızı, fikrinizi veya yatırımınızı farklı bir yöne çevirmenizde sorun yok. Hayatınızı iyileştirecek konulara özen gösterin.
Terazi
Eski bir arkadaş veya sevgiliyle tekrar bir araya gelebilir ve sizin sorununuz olmayan bir tartışmaya kapılabilirsiniz. Dikkat!
Akrep
Eğitici etkinliklere katılın. Öğrendikleriniz bakış açınızı genişletecek, yeni ve heyecan verici bir yola girmenize yardımcı olacaktır.
Yay
Plan değişikliğinin gününüzü mahvetmesine izin vermeyin. Ortak girişimlerden kaçının, ancak tek başınıza ilerlemekten çekinmeyin.
Oğlak
Bugün söylentileri ve dedikoduları dikkate almayın. Çözümün bir parçası olun, doğruyu söyleyin ve olumlu önerilerde bulunun.
Kova
Bugün, düşüncelerinizi açıkta tutmak ve eleştiriden kaçınmak için adım adım bir değerlendirme yapmak isteyebilirsiniz.
Balık
Ne kadar az kişisel bilgi paylaşırsanız, ilerlemeniz o kadar kolay olacaktır. En iyi yaptığınız şeye odaklanın ve size meydan okuyana ağzının payını verin.