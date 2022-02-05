Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 05.02.2022 - 09:28
Ay Koç burcunda ilerliyor
Saç bakımı yapabilir, gürleşmesini istiyorsanız kesime gidebilirsiniz. Her türlü sözlü müdahaleye duyarlı olabilirsiniz. Kontrollü olmakta yarar var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi ortaya koyma ihtiyacınız yoğun, benliğinizi her anlamda göstermek istiyor olabilirsiniz. Hassas olduğunuz konuları saklamak yerine usulünce ifade etmeye çalışmak çözüm olabilir.
Boğa
Mevcut problemleri halletmek için yapılması gerekeni biliyor ama aksiyon alamıyor olabilirsiniz. İçinizdeki gücü açığa çıkarmaya çalışın.
İkizler
Kendi sorunlarınızı arkadaşlarınızla paylaşırken acısını onlardan çıkarmamaya dikkat edin. Yanınızda olan insanlar sadece sizi anlamaya çalışıyor.
Yengeç
Otorite figürlerinizle erimesini beklediğiniz buzlar bugün eriyebilir. Mücadele etmek yerine kabul eden taraf olmak işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.
Aslan
Alacağınız yazılı haberler yüzünüzü güldürebilir, çocuklarınız ve eğitimleriyle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Başak
Benliğinizde kelebek etkisi yaratacak olaylara denk gelebilirsiniz. Bir kelebek kanat çırpar dünyanın öbür ucunda fırtına kopar. Göreceğiniz ufak detaylar başka perspektifler sunabilir.
Terazi
İkili ilişkilerinizde yaz günü yaşanabilir, kendinize dürüst olduğunuzda hassas olduğunuz konular sizi huzura erdirebilir.
Akrep
Gündelik işleriniz ve rutinleriniz biraz daha çabalamanızı istiyor olabilir. Arzuladığınız düzene ulaşmak için çalışabilirsiniz.
Yay
İçinizdeki enerjiyi sanatla sağaltmak için harika bir gün. Yaratıcılığınızı somutlaştırmak buna yardımcı olabilir.
Oğlak
Aileniz ve yuvanız gündemde olabilir. Ebeveynlerinize karşı inatçı tutum sergilememeye çalışın.
Kova
Bulunduğunuz ortamdan kısa süreli uzaklaşmak isteyebilir, sevdiklerinizle beraber sizin için özel olan yerlere gidebilirsiniz.
Balık
Ruhunuzu beslemek için faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Bakım yapmak bile size kendinizi iyi hissettirebilir.