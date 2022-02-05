Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 05.02.2022 - 09:28

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022) - 1

Ay Koç burcunda ilerliyor

Saç bakımı yapabilir, gürleşmesini istiyorsanız kesime gidebilirsiniz. Her türlü sözlü müdahaleye duyarlı olabilirsiniz. Kontrollü olmakta yarar var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022) - 2

Koç

Kendinizi ortaya koyma ihtiyacınız yoğun, benliğinizi her anlamda göstermek istiyor olabilirsiniz. Hassas olduğunuz konuları saklamak yerine usulünce ifade etmeye çalışmak çözüm olabilir.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022) - 3

Boğa

Mevcut problemleri halletmek için yapılması gerekeni biliyor ama aksiyon alamıyor olabilirsiniz. İçinizdeki gücü açığa çıkarmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022) - 4

İkizler

Kendi sorunlarınızı arkadaşlarınızla paylaşırken acısını onlardan çıkarmamaya dikkat edin. Yanınızda olan insanlar sadece sizi anlamaya çalışıyor.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Otorite figürlerinizle erimesini beklediğiniz buzlar bugün eriyebilir. Mücadele etmek yerine kabul eden taraf olmak işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022) - 6

Aslan

Alacağınız yazılı haberler yüzünüzü güldürebilir, çocuklarınız ve eğitimleriyle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022) - 7

Başak

Benliğinizde kelebek etkisi yaratacak olaylara denk gelebilirsiniz. Bir kelebek kanat çırpar dünyanın öbür ucunda fırtına kopar. Göreceğiniz ufak detaylar başka perspektifler sunabilir.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022) - 8

Terazi

İkili ilişkilerinizde yaz günü yaşanabilir, kendinize dürüst olduğunuzda hassas olduğunuz konular sizi huzura erdirebilir.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022) - 9

Akrep

Gündelik işleriniz ve rutinleriniz biraz daha çabalamanızı istiyor olabilir. Arzuladığınız düzene ulaşmak için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022) - 10

Yay

İçinizdeki enerjiyi sanatla sağaltmak için harika bir gün. Yaratıcılığınızı somutlaştırmak buna yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Aileniz ve yuvanız gündemde olabilir.  Ebeveynlerinize karşı inatçı tutum sergilememeye çalışın.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022) - 12

Kova

Bulunduğunuz ortamdan kısa süreli uzaklaşmak isteyebilir, sevdiklerinizle beraber sizin için özel olan yerlere gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Şubat 2022) - 13

Balık

Ruhunuzu beslemek için faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Bakım yapmak bile size kendinizi iyi hissettirebilir.

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