Günlük burç yorumları (6 Haziran 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 6 Haziran 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün Ankara saati ile 15:37’de İkizler burcunda venüsyen bir yeniay meydana gelecek. Gün boyu iletişim, ilişkiler odaklı olabiliriz. İletişim dilimiz ile ilgili fark etmemiz gerekenler, ilişkilerde kendi değerimizi anlayabilmek, hislerimizi anlatabilmek adına harekete geçebiliriz.