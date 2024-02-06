Günlük burç yorumları (6 Şubat 2024)

Bugün sabah 08:05 ile öğleden sonra 15:08 saatleri arasında Ay boşlukta olacak. Bu saatler arasında yapmak istediğimiz işleri bir sonuca bağlamak zor olabilir. Günün büyük bir çoğunluğunda Ay Oğlak burcunda olacak, disiplinli, çalışkan yönümüz aktifken yaptığımız işlerden bir sonuç elde edememek motivasyonumuzu olumsuz etkileyebilir. Bugün ve yarın Oğlak, Başak ve Boğa burçları için şanslı etkiler barındırıyor.