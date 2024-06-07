Günlük burç yorumları (7 Haziran 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 7 Haziran 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün hızlı kararların, hızlı aksiyonların günü olabilir. Saat 15:15 ile 15:42 arasında Ay boşlukta olacak, karar almanız gereken konuları bu saatler dışında değerlendirmeniz sonuç alabilmek adına daha doğru olacaktır. Bugün 15:40 sonrası Ay Yengeç burcu seyahatine başlıyor. Duygularımızı daha derinlemesine yaşayacağız. Evimizde olmak isteyebilir, yuvamızla ilgili konulara daha fazla önem verebiliriz.