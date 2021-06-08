Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021

08.06.2021 - 01:51
Duygusal bir gün. Kendinize haksızlık etmeyin
Duygularınızı ifade ederken bugün “ya benimdir ya da kara toprağın” demezseniz kazanırsınız.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Parada olumlu gelişmeler neden olmasın? Önünüze gelecek olan fırsatları görüp değerlendirmeye gayret edin. Nereden ne çıkacağı belli olmayabilir.
Boğa
Kariyer ve kendinizle ilgili güzel gelişmelere açın kendinizi. Bugün hem para hem de kariyerde pozitif gelişmeler olabilir. O nedenle kendinizi kısıtlamayın.
İkizler
Daha sakin bir gün yaşamak isteyebilirsiniz. Ve bu sizi çok daha insanlardan uzaklaştırabilir. O nedenle bir başınıza yapacağınız işler varsa öncelik verin.
Yengeç
İkili konularda ve sosyal alanda enteresan gelişmeler sizi bulabilir. Bu anlamda çok da fazla tutucu olmayın ve iletişiminizi yenilemenizde fayda var.
Aslan
Yeni bir iş yapmak için değil ama eskiden gelen işlerinizi toparlamak adına çok da avantajlı bir gün önünüzde. Artık eski defterleri açmanın zamanı geldi
Başak
Halkla ilişkiler ve tanıtım için veya kendinizi parlatmak adına atacağınız adımlar size bugün iyi gelebilir. Konuşmaları doğru anlamaya dikkat edin derim.
Terazi
Kamuda işiniz varsa bugün halletmek için çok da aceleci olmayın çünkü iş ve iş arkadaşlarınız cephesinde problemlerle karşılaşma olasılığınız yüksek.
Akrep
Kısa vadeli ilişkilerde sorunlu ama uzun vadeli ilişkilerinizde ise çözüm odaklı bir gün yaşamanız olası. O nedenle evliyseniz eşinizle ilgili konulara eğilin.
Yay
İşinizde çok yakınızda olanlara ve güvendiğiniz insanların sizden çok da çabuk uzaklaşmaları, cephe almaları söz konusu olabilir. Sessiz kalın bekleyin derim.
Oğlak
Bugün aşk ve gönül meselelerine lütfen dikkat edin. İşin içinden çıkılmaz bir hal almanız mümkün. O nedenle dikkatinizi başka konulara kaydırın derim.
Kova
Ailenizle olan ilişkinizde bugün olumlu gelişmeler olabilir. Yardıma ihtiyacınız varsa bugün aileden bir şeyler istemek için uygun.
Balık
Maddi konularda, kardeşleriniz hakkında veya çok yakın çevrenizle ilgili ciddi dedikodu dönebilir. Her şeye inanarak atmayın kendinizi ortaya