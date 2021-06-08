Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 8 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

08.06.2021 - 01:51

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021 - 1

Duygusal bir gün. Kendinize haksızlık etmeyin

Duygularınızı ifade ederken bugün “ya benimdir ya da kara toprağın” demezseniz kazanırsınız.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021 - 2

Koç

Parada olumlu gelişmeler neden olmasın? Önünüze gelecek olan fırsatları görüp değerlendirmeye gayret edin.  Nereden ne çıkacağı belli olmayabilir.

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021 - 3

Boğa

Kariyer ve kendinizle ilgili güzel gelişmelere açın kendinizi. Bugün hem para hem de kariyerde pozitif gelişmeler olabilir. O nedenle kendinizi kısıtlamayın.

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021 - 4

İkizler

Daha sakin bir gün yaşamak isteyebilirsiniz. Ve bu sizi çok daha insanlardan uzaklaştırabilir. O nedenle bir başınıza yapacağınız işler varsa öncelik verin.

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021 - 5

Yengeç

İkili konularda ve sosyal alanda enteresan gelişmeler sizi bulabilir. Bu anlamda çok da fazla tutucu olmayın ve iletişiminizi yenilemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021 - 6

Aslan

Yeni bir iş yapmak için değil ama eskiden gelen işlerinizi toparlamak adına çok da avantajlı bir gün önünüzde. Artık eski defterleri açmanın zamanı geldi

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021 - 7

Başak

Halkla ilişkiler ve tanıtım için veya kendinizi parlatmak adına atacağınız adımlar size bugün iyi gelebilir. Konuşmaları doğru anlamaya dikkat edin derim.

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021 - 8

Terazi

Kamuda işiniz varsa bugün halletmek için çok da aceleci olmayın çünkü iş ve iş arkadaşlarınız cephesinde problemlerle karşılaşma olasılığınız yüksek.

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021 - 9

Akrep

Kısa vadeli ilişkilerde sorunlu ama uzun vadeli ilişkilerinizde ise çözüm odaklı bir gün yaşamanız olası. O nedenle evliyseniz eşinizle ilgili konulara eğilin.

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021 - 10

Yay

İşinizde çok yakınızda olanlara ve güvendiğiniz insanların sizden çok da çabuk uzaklaşmaları, cephe almaları söz konusu olabilir. Sessiz kalın bekleyin derim.

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Bugün aşk ve gönül meselelerine lütfen dikkat edin. İşin içinden çıkılmaz bir hal almanız mümkün. O nedenle dikkatinizi başka konulara kaydırın derim.

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021 - 12

Kova

Ailenizle olan ilişkinizde bugün olumlu gelişmeler olabilir. Yardıma ihtiyacınız varsa bugün aileden bir şeyler istemek için uygun.

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021 - 13

Balık

Maddi konularda, kardeşleriniz hakkında veya çok yakın çevrenizle ilgili ciddi dedikodu dönebilir. Her şeye inanarak atmayın kendinizi ortaya

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER