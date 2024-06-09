Günlük burç yorumları (8 Haziran 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün ay yengeç burcundaki seyahatine devam edecek. Daha çok duygularımıza yönelik hareket edeceğimiz bir gün olabilir. Venüs ile Satürn arasında oluşan dik açı, ilişkilerde değersizlik hissine sebep olabilir, kıymetli eşyaların kaybolmasına dikkat edilmelidir. Mars, Koç burcunun son derecesine ulaştı bu nedenle hızlı olma isteğimiz yüksek. Ani kararlar almak ve hemen uygulamaya geçmek isteyebilirsiniz. Baş ağrıları ve mide hassasiyetleri görülebilir.