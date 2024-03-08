Günlük burç yorumları (8 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 8 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (8 Mart 2024) - 1

Gugün Mars Uranüs dik açısı başlarken günün öğle saatlerinde Ay’da Mars’a eşlik edecek. Bu durum dürtüselliğin en üst noktasını işaret ediyor. Düşünerek karar vermekten ziyade gelişen olaylar karşısında tepkiselliğimizi korumak güç olabilir. İnsanların bireysel egolarına yenik düşerek, fiziksel gücünü düşünmeden kullanabileceği bir gün. Saldırılar, kazalar özellikle ulaşım araçlarında meydana gelebilecek kazalara karşı dikkat edilmeli. Havayolları ulaşımında çok fazla rötar görülebilir. Genel olarak gergin bir gün, borsada ani değişikliklere dikkat edilmeli. Internet erişimi ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (8 Mart 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün arkadaşlarınızla yaşayacağınız gerilimli tartışmalar ilişkinize bir süre zarar verebilecek nitelikte. Sizin onları düşündüğünüz kadar sizi düşünmemeleri kalbinizi kırabilir. Verdiğiniz değerin karşılığını görememekten ötürü isyan edebilirsiniz. Aile ve yaşadığınız evde kavgalar çıkabilir. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün iş ve kariyer hayatınızda beklenmedik olaylar yaşanabilir. Çalıştığınız pozisyon ile ilgili bir tehdit hissedebilirsiniz. İşinizi seviyor ve devam etmek istiyorsanız sakin kalmanızda ve yaptığınız işi sonuna kadar sakince savunmanızda fayda var. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün hayatta inandığınız değerler üzerinden sarsılacağınız bazı şeyler öğrenebilirsiniz. Uzak yolculuk yapacak olan ikizler çok fazla gecikme yaşayabilir.  

Günlük burç yorumları (8 Mart 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün iş arkadaşlarınız ile ufak gerilimler yaşayabilirsiniz. Sağlık durumunuzda ani operasyon konuları gündeme gelebilir.  

Günlük burç yorumları (8 Mart 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün partneriniz veya ortaklarınızla çok hararetli tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Bugün ve yarın özellikle sakin olmalısınız. İlişkilerinizi kontrol altına almaya çalışmak başarılı bir sonuç vermeyebilir hatta çok ters tepebilir. Bugün hiçbir diyaloğu, eylemi zorlamayın. Ancak kendinizi savunmanız gerekirse kavga etmeden savunmaya çalışın. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün çalışanlar istifa edebilir, çalışma ortamınızda bu sorumluluklar size kalabilir. Beraber çalıştığınız insanlar ile gerilimler yaşayabilirsiniz. Bugün egzotik tatlardan uzak durun, zehirlenme veya sindirim organlarının işleyişine zarar verebilecek durumlar oluşabilir.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün partnerinizle tartışmalarınız büyüyebilir ani sonlanmalar yaşanabilir. Özgürlüğünüzü kısıtlamaya çalışan insanlardan uzaklaşmak isteyeceksiniz. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün geçmişle bağınızı koparmak ve her şeyden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Ailenizle olan geriliminiz artabilir ev ve gayrimenkul konusunda yapacağınız satışlarda zarar görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün kardeşler, komşular ve yakınınızdaki insanlar ile bir araya gelebilirsiniz. Kısa yolculuklar yapmanız gerekebilir ancak trafikte dikkatli olmalısınız. Çocukların sağlığı ile ilgili konular gündeme gelebilir. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün maddi kayıplara karşı dikkatli olmalısınız. Beklenmedik harcamalar meydana gelebilir. Özellikle çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili çok fazla harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Çocukların sağlığına dikkat etmelisiniz. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün sizin için oldukça gergin bir gün olabilir. Duygusal açıdan anlaşılmadığınızı düşünüp çok sert tepkiler gösterebilirsiniz. Özellikle ailenizle aranızda bağlar kopma noktasına gelebilir.  

Günlük burç yorumları (8 Mart 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün içsel olarak kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Kısa yolculuklar esnasına yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. İş yaşamınızda iletişim yoğunluğu sizi bunaltabilir. Yakın çevrenizdeki insanlar ile tartışmalar yaşanabilir.

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