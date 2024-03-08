Günlük burç yorumları (8 Mart 2024)

Gugün Mars Uranüs dik açısı başlarken günün öğle saatlerinde Ay’da Mars’a eşlik edecek. Bu durum dürtüselliğin en üst noktasını işaret ediyor. Düşünerek karar vermekten ziyade gelişen olaylar karşısında tepkiselliğimizi korumak güç olabilir. İnsanların bireysel egolarına yenik düşerek, fiziksel gücünü düşünmeden kullanabileceği bir gün. Saldırılar, kazalar özellikle ulaşım araçlarında meydana gelebilecek kazalara karşı dikkat edilmeli. Havayolları ulaşımında çok fazla rötar görülebilir. Genel olarak gergin bir gün, borsada ani değişikliklere dikkat edilmeli. Internet erişimi ile ilgili sorunlar meydana gelebilir.