Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 09.06.2022 - 00:03
Ay Terazi burcunda ilerliyor. İlişkiler ve ilişkilerde uyum ön planda. Fuzuli sayılabilecek harcamalar söz konusu.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Özel hayatınıza huzur ve mutluluk getirmek için şanslısınız. Yapmak istediğiniz teklifler için olumlu dönütler alabilirsiniz.
Boğa
Pasif agresif bir öfke rutin işlerinizi aksatabilir, sağlığınızla daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma hayatında uyumlu olmaya özen göstermelisiniz.
İkizler
Sanatsal alanlarda faaliyet gösterebilir, kültürel etkinliklerde bulunabilirsiniz. Keyif aldığınız her şeye odaklanmanız mümkün.
Yengeç
Otorite figürleriniz ve aileniz ile atışmalardan kaçınıp her türlü problemi tatlıya bağlama eğiliminde olabilirsiniz.
Aslan
Yakın çevrenizde arabulucu rolü üstlenebilirsiniz. Adil ve tutarlı tavırlar sergileyebilirsiniz.
Başak
Özbakım ve özdeğer gibi sadece kendinizi ilgilendiren konulara odaklanabilir, kendinize hizmet etmenin tadına varabilirsiniz.
Terazi
İlişkilerinizdeki çatışmaları durdurmaya çalışabilir, bunun için bazı kişisel değişiklikler yapabilirsiniz.
Akrep
Hayır diyemediğiniz kişi ve durumları oluruna bırakabilirsiniz. İçsel anlamda dengelenmeniz gerektiğinin farkına varmanız mümkün.
Yay
Göz önünde olabilir, göz önünde olacak çalışmalara imza atabilirsiniz.
Oğlak
Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konularda adaletin terazisi sizin için çalışıyor.
Kova
Uluslararası ilişkiler, uzun vadeli projeler gündeminizde olabilir. Eğitim veya tatil amaçlı seyahatlerde bulunabilirsiniz.
Balık
Mücadelesini verdiğiniz finansal konularda yüzünüzü güldürecek gelişmelere tanık olabilirsiniz.