Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 09.06.2022 - 00:03

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022) - 1

Ay Terazi burcunda ilerliyor. İlişkiler ve ilişkilerde uyum ön planda. Fuzuli sayılabilecek harcamalar söz konusu.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022) - 2

Koç

Özel hayatınıza huzur ve mutluluk getirmek için şanslısınız. Yapmak istediğiniz teklifler için olumlu dönütler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022) - 3

Boğa

Pasif agresif bir öfke rutin işlerinizi aksatabilir, sağlığınızla daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma hayatında uyumlu olmaya özen göstermelisiniz.

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022) - 4

İkizler

Sanatsal alanlarda faaliyet gösterebilir, kültürel etkinliklerde bulunabilirsiniz. Keyif aldığınız her şeye odaklanmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Otorite figürleriniz ve aileniz ile atışmalardan kaçınıp her türlü problemi tatlıya bağlama eğiliminde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022) - 6

Aslan

Yakın çevrenizde arabulucu rolü üstlenebilirsiniz. Adil ve tutarlı tavırlar sergileyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022) - 7

Başak

Özbakım ve özdeğer gibi sadece kendinizi ilgilendiren konulara odaklanabilir, kendinize hizmet etmenin tadına varabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022) - 8

Terazi

İlişkilerinizdeki çatışmaları durdurmaya çalışabilir, bunun için bazı kişisel değişiklikler yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022) - 9

Akrep

Hayır diyemediğiniz kişi ve durumları oluruna bırakabilirsiniz. İçsel anlamda dengelenmeniz gerektiğinin farkına varmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022) - 10

Yay

Göz önünde olabilir, göz önünde olacak çalışmalara imza atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konularda adaletin terazisi sizin için çalışıyor.

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022) - 12

Kova

Uluslararası ilişkiler, uzun vadeli projeler gündeminizde olabilir. Eğitim veya tatil amaçlı seyahatlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Haziran 2022) - 13

Balık

Mücadelesini verdiğiniz finansal konularda yüzünüzü güldürecek gelişmelere tanık olabilirsiniz.

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