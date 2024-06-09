Günlük burç yorumları (9 Haziran 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün ay yengeç burcundaki seyahatine devam ediyor. Ay’ın Satürn ve Neptün ile kuracağı güzel bağlantılar duygularımızı daha rahat ifade edebileceğimizi ve isteklerimizi gerçekleştirebilmek adına motivasyonumuzu sağlamaya hazır. Ancak bugün Mars Boğa burcundaki seyahatine başlıyor ve ilk olarak bağlantı kurduğu gezegen Plüton. Dönüşümün kaçınılmaz olduğu ve aşırılıkların törpüleneceği bir süreç karşımızda olacak.