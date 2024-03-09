Günlük burç yorumları (9 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 9 Mart 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (9 Mart 2024) - 1

Bugün Mars Uranüs dik açısı tam etkisiyle devam ediyor. Kavgalar, tartışmalar, kazalar, saldırılar çok fazla duyulabilir. Ay’ın balık burcuna geçişi ve balzamik fazında olması bana “keskin sirke küpüne zarar” sözünü anımsattı. Kurban bilinci fiziksel veya sözlü şiddete uğrayanların değil aslında onlara bunları yaşatanların bilincidir. İnsan güçsüz hissediyorsa savaşma dürtüsüne kapılır çünkü hayatta kalması için efor sarfetmesi gerekir. Ama bilmez ki güçsüz olduğu şey onu geliştirmeyecektir her üste çıkmaya çalıştığında daha fazla yaralanıp kendi öfkesine yenik düşecektir.

Mars eylemlerimizle birlikte hayattaki stratejilerimizi de gösterir, Uranüs bizim aklımızdaki sınırları kaldırdığımız yerdir. Bu iki gezegenin çatışması bazen gelişmeye de sebep olabilir ancak çoğunlukla dürtüsellik bu savaşın galibi olur. Kendini tutamayan insan evrendeki bu enerjinin kurbanı moduna geçebilir. Bu nedenle bu tip gezegen açılarında öfkelendiğimizi fark ettiğimizde uzaklaşmamız kendimize sakinleşmek adına zaman vermemiz önemlidir. Tüm bu gerilimlere rağmen, Merkür’ün Neptün ile kavuşumunda edebi eserler ile ilgilenmek, okuyarak zihnimizi meşgul etmek iyi hissettirebilir.  

 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (9 Mart 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün stresli bir gün olabilir. Özellikle iş çevrenizdeki insanlar ile gerilimler yaşayabilirsiniz.  Duygusal olarak kendinizi ifade etmeniz gereken durumlarda içe çekilmiş hissedebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (9 Mart 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, çalışma hayatınızla ilgili yaşadığınız stresi azaltabilmek adına bugünü hareketli geçirmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek isteyebilir, dertleşmek isteyebilirsiniz. Ancak anlattıkça daha çok üzülebilir ve sanki tekrar yaşıyormuş gibi sinirlenebilirsiniz. Her şeyi geride bırakıp belki de uzaklaşmak daha iyi gelebilir.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün bitmeyen işlerinizi toparlamak ile uğraşabilirsiniz. Aileniz ile ufak sürtüşmeler yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalar veya gecikmeler yaşanabilir. 

Günlük burç yorumları (9 Mart 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün seyahat planınızda değişiklik yapmak durumunda kalabilirsiniz. Veya başka bir ülkeye gitmek gibi bir planınız varsa gecikmeler yaşanabilir.  Eğitim almak yeni bir şeyler öğrenmek için yola çıkabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (9 Mart 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün partnerinizle aranızdaki gerilim büyüyebilir. Maddi veya manevi anlamda sıkışmış hissedebilirsiniz. İşinizi, toplumsal kimliğinizi olumsuz etkileyecek söylemlerin içinde bulabilirsiniz kendinizi. 

Günlük burç yorumları (9 Mart 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün iş ortaklarınızın sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Kendi sağlığınıza da elbette dikkat etmelisiniz. Özellikle dişler ile ilgili ağrılar hissedilebilir. Partnerinizle duygularınızı paylaşmak istediğinizde sizi anlayamayabilir, kısıtlamaya çalışabilir. 

Günlük burç yorumları (9 Mart 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün sağlık konusunda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki hareketlilik ve gerilimler devam ederken. Ayaklarınız ve yumuşak dokular ile ilgili yaralanmalar olabilir. Üreme organları ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. 

Günlük burç yorumları (9 Mart 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün aşk hayatınızda yolunda gitmeyen konuları gündeme getirip çözüm arayışına girebilirsiniz. Sezgileriniz çok güçlü ancak yaşadıklarınızı anlamlandırmakta güçlük çekebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (9 Mart 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün aile ile bir arada olmak, ev işleriyle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Trafiğe çıktığınızda dikkatli olmalısınız, kaza yaşanabilir. Sağlık konusunda kendinizi bitkin hissedebilirsiniz. Herhangi bir şey yapmak size zor gelebilir. 

Günlük burç yorumları (9 Mart 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün kardeşler, komşular ile görüşebilir kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Çocuklar ve aşk hayatınız için harcama yapmanız gerekebilir. Bugün eğlenmek için dışarı çıkmak sizi zorlayabilir.  

Günlük burç yorumları (9 Mart 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün fiziksel olarak gücünüz düşmüş hissedebilirsiniz. Bugün sağlık konularına harcama yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün hem duygusal hem düşüncelisiniz. Bir yandan artan sorumluluklar bir yandan hayalleriniz arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Duygularınızı ifade etmek kolay olmayabilir, bazen duygularınızın size zarar verdiğini düşünebilirsiniz. Durup kendinizi insanlara neden bu kadar açıklamak zorunda olduğunuzu düşünebilirsiniz anlaşılmamak sizin için çok zor.

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