Günlük burç yorumları (9 Mart 2024)

Bugün Mars Uranüs dik açısı tam etkisiyle devam ediyor. Kavgalar, tartışmalar, kazalar, saldırılar çok fazla duyulabilir. Ay’ın balık burcuna geçişi ve balzamik fazında olması bana “keskin sirke küpüne zarar” sözünü anımsattı. Kurban bilinci fiziksel veya sözlü şiddete uğrayanların değil aslında onlara bunları yaşatanların bilincidir. İnsan güçsüz hissediyorsa savaşma dürtüsüne kapılır çünkü hayatta kalması için efor sarfetmesi gerekir. Ama bilmez ki güçsüz olduğu şey onu geliştirmeyecektir her üste çıkmaya çalıştığında daha fazla yaralanıp kendi öfkesine yenik düşecektir.

Mars eylemlerimizle birlikte hayattaki stratejilerimizi de gösterir, Uranüs bizim aklımızdaki sınırları kaldırdığımız yerdir. Bu iki gezegenin çatışması bazen gelişmeye de sebep olabilir ancak çoğunlukla dürtüsellik bu savaşın galibi olur. Kendini tutamayan insan evrendeki bu enerjinin kurbanı moduna geçebilir. Bu nedenle bu tip gezegen açılarında öfkelendiğimizi fark ettiğimizde uzaklaşmamız kendimize sakinleşmek adına zaman vermemiz önemlidir. Tüm bu gerilimlere rağmen, Merkür’ün Neptün ile kavuşumunda edebi eserler ile ilgilenmek, okuyarak zihnimizi meşgul etmek iyi hissettirebilir.